Artículo 21 de la Ley de Corrupción al Tribunal Constitucional, Hasto solicitó una sentencia de investigación máxima por 3 años en prisión

Yakarta, Viva – Exsecretario General (Secretario General) de PDIP, Hasto Kristiyanto Envíe una solicitud de revisión judicial del artículo Investigación o artículo 21 de la ley Corrupción al Tribunal Constitucional (MK).

Leer también: Ma no se rindió por los jueces de Mat 3 que verificó a Tom Lembong



El artículo 21 de la Ley de Corrupción regula las sanciones para los perpetradores de la investigación del caso de corrupción.

Hasto le pidió al MK que cambiara oración máximo en ese artículo de 12 años celda a 3 años de prisión.

Leer también: ¿Hasto quiere que lo revisen nuevamente después de obtener amnistía? Esta es la explicación del KPK



Mientras tanto pleito Eso se vio en el sitio web de MK el miércoles 6 de agosto de 2025, y se registró con el caso número 136/PUU-XXIII/2025.



Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto fue libre después de poder amnistía al presidente Prabowo

Leer también: KPK enfatiza el pasaporte de Harun Masku ha sido revocado por el gobierno



A petición de su solicitud, Hasto se sintió en desventaja porque fue nombrado sospechoso y fue acusado de realizar una investigación estipulada en el Artículo 21 de la Ley de Corrupción.

Hasto reveló que el Artículo 21 de la Ley de Corrupción no tenía límites claros con respecto al acto de obstaculizar la investigación. Dijo que el artículo podría hacer que los esfuerzos previos al juicio también puedan clasificarse como obstruyendo o frustrando la investigación.

«Refiriéndose al ‘caucho’ el sonido del artículo 21 de la ley de corrupción, entonces la acción legal no estará libre de la trampa porque el artículo no requiere un elemento de ‘contra la ley’ o otorga ‘límites claros o firmes’ en un acto que se dice que está ‘evitando, obstaculizando o frustrando'», cita de la demanda.

Hasto también mencionó que lo que está regulado en el Artículo 21 no es un acto de corrupción. Considera que la amenaza criminal en el artículo es desproporcionada.

Hasto comparó la amenaza de una sentencia máxima por el soborno en el Artículo 5, que es un mínimo de 1 año de prisión y un máximo de 5 años de prisión.

También mencionó la amenaza de castigo en el artículo 13 de la ley de corrupción que regula la prohibición de dar regalos o promesas a los funcionarios públicos, que es un máximo de 3 años.

«Por lo tanto, la amenaza de un castigo decente contra las violaciones del Artículo 21 de la Ley de Corrupción debe interpretarse igual que la pena más baja de la Ley de Corrupción, a saber, el Artículo 13 de la Ley de Corrupción, a saber, la amenaza de una sentencia máxima de 3 años», dijo.



Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto

El siguiente es el petito de la demanda de la prueba de material:

1. Otorgando la solicitud del solicitante para el todo;

2. Declaración del artículo 21 de la Ley de la República de Indonesia Número 31 de 1999 sobre la erradicación de delitos de corrupción (Gaceta estatal número 140 de 1999 y suplemento de la Gaceta estatal número 3874) Las amenazas de enjuiciamiento y examen, la intimidación, la intervención y/o la promesa de proporcionar ganancias inapropiadas para ser condenadas con un encarcelamiento máximo de 3 (tres) años y una multa de al menos Rp 150,000,000.00 (cien cincuenta millones de rupias) y un máximo de Rp 600,000,000.00 (Seis millones de rupias) «;;;

3. Declarando la frase «investigación, enjuiciamiento y examen en la sesión judicial» en el artículo 21 de la ley de la República de Indonesia número 31 de 1999 en relación con la erradicación de la corrupción (Gaceta estatal número 140 de 1999 y suplemento a la Gaceta Estatal Número 3874) contrario a la Corte de Constitución de 1945;

4. Ordene el agotamiento de este problema en las noticias del Estado de la República de Indonesia como debería ser o, cuando el Tribunal argumenta que otra solicitud por el bien (ex aequo et bono).