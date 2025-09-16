Artha Graha enfatizó que no había un plan de desarrollo en Padar Island

Yakarta, Viva – Responder a los informes de los medios que vinculan los nombres de Tomy Winata y el grupo Artha Graha con varias partes en el plan desarrollo negocio turístico en la región Parque Nacional KomodoArtha Graha Group afirmó que no había planes de desarrollo en este momento Pájaro.

Leer también: Pramono dijo que los jóvenes en Yakarta tenían miedo de casarse porque no tenían una casa



El diseño del edificio que circula en varios informes es el diseño anterior del gerente anterior. En la actualidad, el borrador se está revisando considerando los aspectos de la sostenibilidad del ecosistema, así como las aspiraciones de los pueblos indígenas alrededor del área del Parque Nacional de Komodo.

En relación con la noticia que aludía a los vínculos comerciales, el Grupo Artha Graha nunca tuvo una relación comercial con los partidos políticos relacionados con el desarrollo de negocios en la región a través de PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE).

Leer también: Existe la construcción de LRT, el Transjakarta Stop Pasar Genjing se desvía a partir de la próxima semana



Desde el principio, el Grupo Artha Graha siempre defiende los principios del buen gobierno corporativo, la profesionalidad y la evitación de prácticas que pueden causar conflictos de intereses, especialmente aquellos que involucran elementos políticos.

A través de PT Palma Hijau Cemerlang afiliado al Grupo Artha Graha, las actividades en el área del Parque Nacional de Komodo se centran en la conservación y el fortalecimiento de la función del área basada en un acuerdo oficial con el Hall del Parque Nacional de Komodo. El enfoque principal no está en el desarrollo del turismo masivo, sino en los esfuerzos para mantener la sostenibilidad ambiental.

Leer también: Digning the Foundation of the House, los residentes de Garut incluso se encontraron con el bombardeo de guerra aún activo



«Nuestro compromiso en esta región se basa en los esfuerzos de conservación que se realizan a través de la recuperación del hábitat, la gestión de residuos y los desechos, especialmente en la costa y el mar, la educación ambiental para la comunidad y los turistas, la supervisión y la protección del área, así como la participación de las comunidades locales para participar en la preservación de la isla PADAR y sus alrededores», explicó el presidente del Porto de Pt Kwe Erick Hartanto.

Con respecto al tema de la licencia, Palma Green Cemerlang enfatizó que todas las licencias comerciales presentadas se llevaron a cabo de manera transparente y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, sin ninguna intervención de ninguna parte. Esto muestra la consistencia del grupo Artha Graha para mantener los principios de cumplimiento legal, buen gobierno y estándares de conservación internacional.

«También vemos las críticas y las opiniones de los pueblos indígenas y el público amplio como un aporte muy valioso. Nuestro principio principal es que la sostenibilidad es más importante que la expansión. Por lo tanto, nuestras actividades reales en el campo están más centradas en las acciones de conservación, como la limpieza de playas, reduciendo los desechos plásticos, a plantar árboles con la comunidad», agregó Erick.

Artha Graha Group cree que la conservación solo puede funcionar de manera efectiva si se realiza en colaboración con todas las partes interesadas, de modo que los beneficios son reales para el medio ambiente, la comunidad y la sostenibilidad del Parque Nacional de Komodo como Patrimonio Mundial.