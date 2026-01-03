Arteta pide a Viktor Gyokeres que responda a las críticas con el máximo rendimiento

Londres, VIVA – Gerente Arsenal, Mikel Artetaenvió un mensaje severo a su equipo, incluido el delantero Viktor Gyokeres—Para afrontar la presión y el “ruido” que surge en la competición por el título de la Premier League. Según Arteta, el ruido exterior no es un obstáculo, sino una parte natural de la lucha por convertirse en campeón.

Actualmente, el Arsenal lidera la carrera por el título con una ventaja de puntos sobre sus rivales más cercanos, y su reciente y contundente victoria por 4-1 sobre el Aston Villa es testimonio de la consistencia del equipo.

Aun así, Arteta no quiere que los jugadores se dejen influenciar por las altas expectativas fuera del club. Destacó que el “ruido” era una señal de que el Arsenal estaba en la posición que quería estar y tenía que convertirlo en energía positiva para seguir adelante.

Uno de los focos de discusión es el costoso delantero del Arsenal, Viktor Gyokeres, quien no ha estado a la altura de las expectativas de gol desde que firmó el verano pasado. Arteta le dijo a Sky Sports que Gyokeres seguirá enfrentándose a mucho “ruido”, pero eso es parte de lo que tiene que afrontar como delantero número nueve en un gran club como el Arsenal.

El español ve el compromiso de entrenamiento de Gyokeres y su deseo de rendir bien, y confía en que su forma mejorará con el paso del tiempo.

Arteta también destacó la importancia de la competencia interna dentro de la plantilla. Según él, la competencia sana entre jugadores, como entre Gabriel Jesus, Kai Havertz y Gyokeres, es en realidad una fortaleza del equipo, no una debilidad. Mencionó cómo los jugadores se apoyan unos a otros y celebran los logros de sus compañeros como prueba de la fuerte unión del equipo.

Para concluir la entrevista, Arteta compartió un mensaje motivador para todos sus jugadores:

«Haz lo que sientas y, si es lo mejor para ti, hazlo y persíguelo».

En medio de una competencia cada vez más feroz, el técnico español destacó que el foco del equipo sigue siendo el rendimiento en el campo, no dejarse distraer por la presión externa y seguir persiguiendo el objetivo principal: ganar el título de liga.