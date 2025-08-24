VIVA – Entrenador Arsenal, Mikel Artetadar especial aprecio a Max Dowman Lo que debutó en la liga inglesa a una edad muy temprana, 15 años.

Arteta se atrevió a darle confianza a Dowman para que caiga a jugar en el minuto 64 cuando el Arsenal estaba 4-0 arriba Leeds United.

La decisión fue probada correcta. Según Arteta, Dowman puede responder bien la confianza en el campo.

Antes del debut oficial en Liga PremierDowman realmente ingresó al escuadrón del Arsenal cuando se enfrentó al Manchester United. Sin embargo, en ese momento no había tenido la oportunidad de jugar.

«Este [penampilan Dowman] Es lo que vemos todos los días en la sesión de entrenamiento y creo que acabamos de obtener información sobre cómo enfrentó la situación, comenzando por el entrenamiento, luego en el equipo, pero no jugamos en Manchester, luego apareció como un sustituto y estaba en una condición lista «, dijo Arteta, según el sitio web oficial del club.

El propio Dowman parecía confiado en el partido contra Leeds. Se atrevió a liderar el balón, tratando de romper la defensa del oponente, hasta que disparó.

Arteta evaluó que la madurez de Dowman en el campo no podía separarse del papel de la familia y el apoyo de las filas de entrenadores en la Academia del Arsenal.

«El mayor elogio está dirigido a su familia. Creo que hay un joven que puede tener un nivel de madurez como él, así como la estabilidad y el hambre, algo que es difícil de encontrar», dijo Arteta.

«Además, por supuesto, en [Mertesacker]Academia, y también todos los entrenadores y todos los involucrados en el camino porque hay jóvenes aquí que juegan sin dudarlo «, agregó.

El momento pico de Dowman en su debut ocurrió cuando logró hacer que el Arsenal recibiera una penalización.

Viktor Gyokeres, que fue nombrado ejecutor, llevó a cabo con éxito sus deberes y aseguró que los Gunners ganaron 5-0 sobre Leeds.