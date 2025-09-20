Arteta convirtió al Arsenal en el oponente más duro de Europa

VIVA – Antes del duelo caliente Arsenal contra Manchester City en el Emirates Stadium, Wib el domingo por la noche, Pep Guardiola Dio un gran elogio a su antiguo asistente, Mikel Arteta.

Guardiola admitió que los Gunners ahora se transformaron en uno de los equipos más peligrosos, incluso a nivel europeo. Mencionó la mejora del escuadrón del Arsenal en las últimas ventanas de transferencia hizo que las tropas de Arteta más completas en todas las líneas.

«Paso a paso, ventana por ventana, el Arsenal se está fortaleciendo. Ahora son el equipo más sólido, rara vez cometen errores», dijo Guardiola, según Football London.

La temporada pasada, City había sentido la amargura de 1-5 en casa al Arsenal. Guardiola no dudó en mencionar que la derrota ocurrió porque su equipo perdió el enfoque. «Los últimos quince minutos son verdaderamente desastres. Olvidamos hacer lo que debemos hacer, y el Arsenal nos castigó fácilmente», agregó.

Guardiola también destacó la diversidad de las fuerzas del Arsenal. Desde una línea de frente rápida, una estrecha organización de defensa, hasta la variación de la pieza de set gracias a la mano fría de Nico Jover, ex personal de entrenador de la ciudad.

«El Arsenal tiene todo. Desde los contraataques, la posesión de la pelota, hasta la pelota murió. Eso los convierte en uno de los oponentes más difíciles de Europa hoy», dijo Pep.

El arsenal mismo está en una tendencia positiva. Desde los primeros cinco partidos de la Premier League esta temporada, solo concedieron un gol y cosecharon con éxito cuatro victorias con 11 goles creados.

El duelo del Arsenal vs Manchester City en Emirates seguramente será una gran prueba para ambos equipos, así como para el determinante inicial de la competencia por el título de la Premier League esta temporada.