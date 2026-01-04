ARTE viral indonesio en la casa de Cristiano Ronaldo pagó 93 millones de IDR

domingo 4 de enero de 2026 – 19:32 WIB
VIVA – El mundo virtual quedó recientemente conmocionado por la confesión de una mujer llamada Bisbita Sriati quien dice trabajar como Auxiliar de Hogar (ART) en la residencia de la megaestrella cristian ronaldo en Arabia Saudita.
en esa narrativa viraldijo que recibía un salario fantástico de 93 millones de IDR al mes, y los internautas lo llamaron la casta más alta de ART.
Sin embargo, tras una mayor investigación, se confirmó que la noticia era fake news o un engaño:
1. Fotografías diseñadas con IA
La foto que muestra a Pipit Sriati al lado de Cristiano Ronaldo en una cocina de lujo ha sido sometida a una prueba de detección de imágenes. Como resultado, la foto tiene fuertes indicios de ser un producto de Inteligencia Artificial (IA). Los desajustes en la textura de la piel, la iluminación y los detalles del fondo son prueba de que la foto no es documentación genuina, sino más bien una manipulación digital.
2. No hay medios de comunicación internacionales
Como figura pública bajo estricta supervisión de los medios, todo lo relacionado con la vida personal de Cristiano Ronaldo en Riad siempre es consumido por los medios globales. Sin embargo, no hubo informes de medios extranjeros creíbles como Reuters, ESPN o medios locales de Arabia Saudita que confirmaran la presencia de trabajadoras domésticas de Indonesia en su casa.
3. Contrato de confidencialidad muy estricto
Es importante saber que el personal que trabaja para estrellas como CR7 está sujeto a un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) o un acuerdo de confidencialidad muy estricto. Por ley, el personal tiene estrictamente prohibido divulgar detalles de las rutinas domésticas, y mucho menos mostrar sus salarios en las redes sociales.
4. Narrativa que se hizo viral deliberadamente
Esta historia surgió por primera vez a partir de la carga de una cuenta de redes sociales que luego fue citada por varios portales de noticias. Se sospecha que el uso del nombre «Pipit Sriati» y el rimbombante salario nominal fueron creados deliberadamente para atraer la atención de los internautas y ganar participación (viralidad) en las redes sociales.
Conclusión: La noticia de que Pipit Sriati es el ama de casa de Cristiano Ronaldo con un salario de 93 millones de IDR no es cierta, es decir, un engaño.
4 de enero de 2026