Arte viral en Depok a cualquier hijo de empleadores, la policía intervino

DePok, Viva – Un video de actos de violencia contra niño por el asistente doméstico (ARTE) En Depok viral en las redes sociales.

En el video de CCTV que circula ampliamente, el arte que es una mujer de mediana edad se ve molesta porque el primer niño con las iniciales RZ (4) continúa llorando. Entonces el autor golpeó al niño.

Mientras que el segundo hijo de su empleador, el trapo inicial (1) parecía arrojar libros de la mesa para que estuvieran desordenados. Como resultado, las emociones de los perpetradores alcanzaron su punto máximo y pellizcan al niño que todavía tenía un año.

La Sección de Relaciones Públicas de la Policía de Depok Metro, AKP hizo Budi, confirmó la existencia del incidente. Dijo Budi, su grupo inmediatamente fue a la escena del crimen (TKP).

«Martes 30 de septiembre de 2025 alrededor de las 10:00 WIB, el oficial de la Unidad de PPA de la Policía de Metro DePok dirigido por IPDA Mujahidin ha llevado a cabo una escena del crimen revisando sobre la supuesta violencia infantil por Art Viral en Instagram», dijo.

El incidente ocurrió el sábado 27 de septiembre de 2025 alrededor de las 19:25 WIB en la vivienda de la mansión Permata, el clúster Crystal, Bojongsari, Depok. Las víctimas eran dos niños pequeños llamados RZ (4) y Muhammad Rag (1).

Basado en el testimonio de los testigos, así como los padres de la víctima, MA y FKD, cuando el incidente asistieron al evento Takziah en Cibinong. Sus dos hijos quedaron con arte llamado Rinah.

Alrededor de las 19.30 WIB, el padre revisó el CCTV de la casa en su teléfono celular y encontró la violencia artística contra sus dos hijos.

La pareja de los padres regresó inmediatamente a casa y encontró que el arte reconoció sus acciones.

«El autor afirmó hacer sus acciones por razones de fatiga, incluso mostrando culpa», dijo Budi.

Según la declaración de la madre de la víctima, la grabación que circula en las redes sociales fue solo una pieza de eventos más severos. Se dice que el niño fue grande en la puerta para llorar en voz alta.

Aunque este caso provocó la atención pública, la familia de la víctima decidió no llevar el problema al canal legal. Solo detuvieron a los perpetradores de su trabajo y dieron una fuerte advertencia.

«Los padres de la víctima no informaron a los perpetradores a las autoridades y querían resolver a la familia. La condición de las víctimas había mejorado, solo necesitaba más atención para restaurar la condición psicológica del niño», explicó.

Sin embargo, el PPA Kanit de la policía del metro de DePok, AKP Sutaryo, todavía daba dirección a la familia de la víctima para no dudar en informar si se produjo un incidente similar.

«Si se informa, por supuesto, se procesará de acuerdo con la ley, incluido un post mortem para fortalecer la investigación», dijo.

