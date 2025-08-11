Art y Satpam desesperan por grabar empleadores desnudos amenazados con 12 años de prisión, ¡sus motivos hicieron sacudir!

Ciudad de Bekasi, Viva – Asistente del hogar (ARTE) Iniciales DA (18), amenazadas con 12 años de prisión por registrar su empleador DK (38), sin ropa Desnudo.

Lo mismo se aplica a MFR, el amante de DA que también es la seguridad de DK. Se sabe que MFRZ es una figura que ordenó a DA que registrara a su empleador desnudo. Están sujetos al mismo artículo de la policía.

«Ambos están sujetos al Párrafo 14 (1) de RI Law Número 12 de 2022 y / / / / / El artículo 35 junto con el Artículo 9 de la RI Número de ley 44 de 2008, con la amenaza de una sentencia máxima de 12 (doce) años de prisión», dijo el lunes 11 de agosto de Bekasi City Commissioner, Comisionado de Policía Kusmo Wahyu, lunes 11 de agosto, 2025.

DA está decidido a registrar a su empleador desnudo porque está amenazado por MFR. Donde MFR amenazó con difundir sus videos de relación íntima a la familia de DA. Para este asunto, Da tiene miedo y obedece la voluntad de MFR. Mientras tanto, MFR obligó a DA a hacer esto porque estaba herido y tenía una amante.

Para tener en cuenta, la mujer con las iniciales DA (18), un asistente doméstico (ART) en la ciudad de Bekasi que está decidida a registrar a su empleador desnudo dando una sorprendente confesión.

Admitió que su acción depravada no se hizo solo una vez. Admitió esto cuando los investigadores examinaron. Investigue una calibración, se realizó el 14 y 15 de mayo.

«La evidencia que se aseguró era dos unidades móviles pertenecientes a los dos sospechosos, un disco suelto contiene una grabación, un hilo de toalla», dijo el jefe de policía de Metro de la ciudad de Bekasi, el comisionado de policía Kusumo Wahyu Bintoro, lunes 11 de agosto de 2025.