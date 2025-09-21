Londres, Viva – Arsenal logró evitar la derrota después de celebrar un empate Manchester City 1-1 en el partido de la quinta semana Liga Premier 2025/26 en el Emirates Stadium, domingo 21 de septiembre de 2025.

Meta tardía Gabriel theminies Save Arsenal de la derrota después de que el Manchester City se haya destacado primero a través del objetivo de Erling Haaland.

Con este resultado, el Arsenal permanece en segundo lugar en la clasificación con 10 puntos de cinco partidos, cinco puntos detrás de Liverpool en la parte superior.

Mientras Manchester City se quedó en el décimo lugar con una colección de siete puntos, según lo informado por la página oficial de la Liga Inglesa.

El Arsenal se desempeñó dominante desde el principio con posesión de pelota ordenada. Sin embargo, en el noveno minuto, City usó un pequeño error en el centro del campo para lanzar un contraataque rápido.

Tijjani Reijnders envió un pase maduro a Erling Haaland, quien lo completó en un gol.

A pesar de notar la posesión de la pelota de hasta el 68 por ciento en la primera mitad, el Arsenal tuvo dificultades para crear oportunidades peligrosas.

De los cuatro tiros, solo uno condujo a la meta, y fue contrarrestado con éxito por el portero Gianluigi Donnarumma.

Al ingresar a la segunda mitad, el Arsenal realizó cambios al incluir a Bukayo Saka y Eberechi Eze para agregar variaciones en los ataques, dada la ausencia de Martin Odeegaard.

City casi duplicó la ventaja en el minuto 57 a través de Haaland, pero no logró maximizar las oportunidades.

El Arsenal continuó presionando a través del esquema de pelota muerta, pero Donnarumma parecía difícil bajo la regla.

El negocio anfitrión finalmente valió la pena en el tiempo de lesión (90+3 ‘). Gabriel Martinelli fue bien recibido por el cebo de larga distancia de Eberechi Eze con un control resbaladizo antes de liberar una patada estomacal que Donnarumma no pudo alcanzar. El puntaje terminó 1-1.

Composición del jugador

Arsental (4-3-3): David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Mikel Merino, Martin Zubendish, Declan Rice; Noni Madueke, Viktor Gyoyderesh, Leandro Trossard.

Manchester City (4-1-4-1): Gianluigi Donnarumma; Abdulkodir Khusanov, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O’Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Jeremy Doku; Erling Haaland.

