Londres, Viva – El calor de la rivalidad del Derby del norte de Londres nuevamente se calienta en el mercado de transferencias. Arsenal curvas exitosas Tottenham Hotspur En la búsqueda de la firma de la estrella del cristal palacio, Asiento trasero.

El Arsenal llegó oficialmente a un acuerdo con Palace para traer a Eze con una dote de £ 60 millones o equivalente a RP1.3 billones. Esta transferencia fue confirmada por el experto en transferencia Fabrizio Romano El que dijo que el proceso de movimiento se había completado con su declaración única, «¡Aquí vamos!».

El paso rápido de los Gunners no pudo separarse de la lesión a Kai Hvertz, quien obligó al club a encontrar inmediatamente un reemplazo creativo en la línea de ataque. Eze es la primera opción gracias a la calidad del regate, la visión del juego y su flexibilidad en el mediocampo y el ala.

Tottenham había estado a la vanguardia después de celebrar una larga discusión con Crystal Palace. Sin embargo, el Arsenal vino con una oferta más atractiva, así como convencer a Eze para preferir el Emirates Stadium en lugar del estadio Tottenham Hotspur.

La decisión de Eze ciertamente se suma al calor de la rivalidad del Arsenal y el Tottenham. No solo compiten en el campo, ahora ambos también son estrategias en el mercado de transferencias.

Con la llegada de Eze, el Arsenal se confía cada vez más mirando la temporada 2025/26. Se espera que su presencia sea una clave adicional para levantar el rendimiento del equipo en la búsqueda del título de la Liga Inglesa, así como dar sus propias especias cuando se trata de espuelas en el Derby del norte de Londres.