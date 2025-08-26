VIVA – Club Liga Premier, ArsenalContinúe fortaleciendo el vínculo con los fanáticos en el sudeste asiático, incluida Indonesia.

Una forma tomada es a través de la experiencia interactiva que involucra a una serie de influenciadores de la patria. Fueron invitados directamente a ver la gira de pretemporada del Arsenal en Singapur del 25 al 28 de julio de 2025.

Influencers que partieron entre ellos Onadio LeonardoKevin Pramudya Utama, Jerry Arvino, Ryo Wicaksono, Noella Sisterina y Natascha Germania.

Su presencia no puede separarse de la cooperación a largo plazo entre el Arsenal y Chivas Regal, una marca de bebidas escocesas.

Mientras que en Singapur, los influencers tuvieron la oportunidad de seguir una agenda especial. Comenzando desde ver la sesión de entrenamiento abierta del escuadrón principal del Arsenal, reuniéndose directamente con los jugadores, para probar el típico plato de Pai británico combinado con Chivas Highball.

Lo más destacado del evento ocurrió cuando vieron el Arsenal vs Match Newcastle United De la silla VIP. Aún más especial, también comparten momentos con la leyenda del club.

La atmósfera confirmó la sensación de unión como parte de la familia Goors, como fanáticos del Arsenal en todo el mundo.

Onadio Leonardo admitió que la experiencia nunca sería olvidada. «Gracias Chivas Regal por brindar esta extraordinaria oportunidad. Estar presente como representante indonesio es una experiencia inolvidable», dijo.

Mientras tanto, Herjuna Rahman, gerente de marca de Chivas Indonesia, enfatizó que su partido había preparado una serie de programas especiales en Yakarta.

Según él, el evento presentará a Chivas Highball, el clásico británico PAI, entretenimiento interactivo, para un atractivo afortunado para los fanáticos del Arsenal.

Herjuna también enfatizó que el alto entusiasmo de los fanáticos del Arsenal en Indonesia fue la razón principal de la presencia del programa exclusivo.

«Queremos presentar una experiencia que combine la cultura del fútbol en un estilo típico de Chivas. Tanto en bares favoritos como en eventos exclusivos, queremos que cada momento del partido se sienta memorable», dijo.

Agregó que esta colaboración fue solo el primer paso. «Este es solo el comienzo, y no podemos esperar para compartir la próxima emoción», dijo Herjuna.

La cooperación del Arsenal con Chivas Regal se proyecta como un impulso importante para fortalecer las relaciones con los clubes con su comunidad de fanáticos en el sudeste asiático, incluida Indonesia.