Arsenal Gusur Liverpool en Puncak

Inglaterra, Viva – Arsenal Aprovecha la parte superior de la clasificación Liga Premier de LiverpoolDespués de que los Gunners ganaron 2-0 sobre otro equipo de Londres, West Ham United el sábado (4/10), el Arsenal ahora tiene 16 puntos, un punto por delante del campeón defensor, Liverpool.

Liverpool que jugó el domingo (5/10) fue golpeado 1-2 cuando visitó la sede del Chelsea, que ahora se eleva a séptimo en la clasificación con 11 puntos.

Otro club de Londres, Tottenham Hotspur, también eligió tres puntos en la séptima semana. Los Spurs ganaron 2-1 cuando visitaron la sede de Leeds United.

Bournemouth ingresó a la prima clasificación de la Liga Inglesa después de una victoria por 3-1 sobre Fulham. Bournemouth ahora recoge 14 puntos, solo dos puntos a la deriva del Arsenal.

Los resultados positivos también fueron obtenidos por dos equipos de Manchester. El Manchester United que jugó anteriormente pudo bloquear una victoria por 2-0 sobre su invitado Sunderland, mientras que el único gol de Haaland llevó a City a ganar 1-0 en casa a Brentford.

El equipo de cuidador de Wolverhampton ganó un empate en la liga esta temporada después de un empate 1-1 con su invitado Brighton. Wolves está ahora a cuatro puntos de la posición 17, Nottingham Forest.

Burnley también tuvo dificultades para salir de la zona roja, debido a que se tragó su tercera derrota sucesiva en todas las competiciones. Las tropas de Scott Parker derrotaron a 1-2 en casa a Aston Villa, por lo que estaba atrapado en la posición 18 con cuatro puntos.

Resultados del partido de la Premier League:

Bournemouth 3 (Antoine Semenyo 78 ‘, 90+6’, Justin Kluivert 84 ‘) Fulham 1 (Ryan Sessegnon 70’)

Leeds United 1 (Noah Okafor 34 ‘) Tottenham Hotspur 2 (Mathys Tel 23’, Mohamed Kudus 57 ‘)

Arsenal 2 (Declan Rice 38 ‘, Bukayo Saka (P) 67’) West Ham United 0

Manchester United 2 (Mason Mount 8 ‘, Benjamin Sesko 31’) Sunderland 0

Chelsea 2 (Caicedo Moses 14 ‘, Estevao 90+5’) Liverpool 1 (Cody Gakpo 63 ‘)

Aston Villa 2 (Donyell Malen 25 ‘, 63’) Burnley 1 (Lesley Ugochukwu 78 ‘)

Everton 2 (Iliman Ndiaye (P) 76 ‘, Jack Grealish 90+3’) Crystal Palace 1 (Daniel Muñoz 37 ‘)

Newcastle United 2 (Bruno Guimaraes 58 ‘, Nick Woltermade (P) 84’) Nottingham Forest 0

Wolverhampton 1 (Bart Verbuggen (OG) 21 ‘) Brighton 1 (Jan Paul Van Hecke 86’)

Brentford 0 Manchester City 1 (Erling Haaland 9 ‘)

Clasificación de la Premier League