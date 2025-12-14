Arsenal frío en la cima gracias a 2 goles en propia meta

VIVA – El mapa competitivo en la cima de la Premier League ha vuelto a cambiar Arsenal logró una dramática victoria. Los Gunners lograron tres puntos en casa Wolverhampton Wanderers en la Premier League continuó el domingo por la mañana WIB, 14 de diciembre de 2025.

Jugando en casa, el Arsenal debe trabajar duro para vencer al equipo que se encuentra al final de la clasificación. Tropas Mikel Arteta sólo pudo asegurar una victoria por 2-1 en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

Curiosamente, los dos goles de la victoria del Arsenal en realidad surgieron de errores de los jugadores contrarios. Portero lobosSam Johnstone y el central Yerson Mosquera anotaron goles en propia meta, lo que aseguró que el Arsenal siguiera sonriendo al final del partido.

Este resultado fortalece aún más al Arsenal en la cima de la clasificación de la Premier League con una colección de 36 puntos. Bukayo Saka y sus amigos están ahora cinco puntos por delante del Manchester City en el segundo lugar. Aun así, el City todavía tiene la oportunidad de reducir la diferencia de puntos cuando se enfrente al Crystal Palace en el próximo partido.

Mientras tanto, el Chelsea también registró resultados positivos. La victoria por 2-0 sobre el Everton llevó a los Blues al cuarto lugar de la clasificación con 28 puntos, sólo dos puntos detrás del Aston Villa, que ocupa el tercer lugar.

El Liverpool no quiere quedarse atrás. Los Rojos consiguieron una victoria por 2-0 sobre Brighton & Hove Albion que los vio subir al sexto lugar con 26 puntos, manteniendo vivas sus posibilidades de competir en la máxima categoría.

Por otro lado, esta derrota empeoró aún más la situación del Wolverhampton. Los Wolves siguen hundidos en la parte inferior de la clasificación con dos puntos en los 16 partidos que han disputado.

La siguiente es la clasificación actual de la Premier League:

Arsenal – 36 puntos

Ciudad de Manchester – 31

Aston Villa – 30

Chelsea – 28

Palacio de Cristal – 26

Liverpool – 26

Manchester United – 25

Everton – 24

Brighton – 23

Sunderland – 23

Tottenham – 22

Newcastle – 22

Fulham – 20

Bournemouth – 20

Brentford – 19

Leeds – 15

Bosque de Nottingham – 15

West Ham – 13

Burnley – 10

Lobos – 2