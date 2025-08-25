Arsenal en Puncak, Manchester United trágico

Inglaterra, Viva – Liga Premier 2025/2026 ingresa a la segunda semana y presenta una dinámica atractiva en el tablero de clasificación. Arsenal logró superar la tabla temporal, temporal Manchester United En lugar de hundirse en el fondo del tablero.

Arsenal y Tottenham Perfecto

El Arsenal parecía poderoso al ganar dos victorias consecutivas. Los Gunners recolectaron seis puntos completos con impresionantes récords de goles, 6-0, sin conceder. Sus rivales de la ciudad, Tottenham Hotspur, también empacaron seis puntos perfectos con un récord de goles de 5-0, pero perdieron la diferencia de goles con el Arsenal para que estuviera en segundo lugar.

Bajo el dúo de Londres, están el Bosque Chelsea y Nottingham que recolectaron cuatro puntos de una victoria y un empate. Chelsea ocupó el tercer lugar, mientras que el cuarto bosque.

Aunque solo jugando un juego, Liverpool inmediatamente empujó a la quinta posición después de ganar una victoria convincente. Los Rojos muestran signos de ser un retador serio esta temporada.

Campeón defensor Manchester City tienen que estar satisfechos sentados en sexto rango. De los dos partidos, solo recolectaron tres puntos con una victoria y una derrota, mostrando un rendimiento inestable.

Manchester United se desplomó

La mayor sorpresa vino del Manchester United. De dos partidos, los Red Devils solo ganaron un punto en un empate contra Fulham, y perdieron ante otro partido. Con un registro de conceder más de un puntaje, United se dispersó en el puesto 16 en la clasificación. Este resultado es ciertamente una alarma dura para Eruben Amorim y su equipo.

West Ham en la parte inferior de la clasificación

Mientras tanto, West Ham United se convirtió en un cuidador después de tragar dos derrotas sucesivas. Peor aún, los Hammers han concedido 8 goles y solo anotaron uno.

Clasificación de la Premier League 2025/2026 (Semana 2)

Big 5

Arsenal – 6 Poin (GF 6, GA 0) Tottenham – 6 Poin (GF 5, GA 0) Chelsea – 4 puntos (GF 5, GA 1) Nottingham Forest – 4 Poin (GF 4, GA 2) Liverpool – 3 puntos (GF 4, GA 2)

Zona inferior

16. Manchester United – 1 Poin (GF 1, GA 2)

18. Brighton – 1 Poin (GF 1, GA 3)

19. Lobos – 0 Poin (GF 0, GA 5)

20. West Ham – 0 Poin (GF 1, GA 8)