Arsenal Chelsea Kangkang en la parte superior de la clasificación después de Libas Fulham

VIVA – Chelsea aseguró con éxito tres puntos importantes después de conquistar Fulham 2-0 en extensión Liga Premier En Stamford Bridge, Londres, Sábado por la noche Wib, 30 de agosto de 2025.

A pesar de aparecer en casa, los Blues en realidad tienen dificultades para dominar el juego al comienzo de la pelea. Fulham parecía más tranquilo e incluso sorprendido a través del gol de Joshua King en el minuto 21. Sin embargo, la celebración de los visitantes desapareció después de que el árbitro anuló el objetivo después de la revisión VAR. Se consideró que Rodrigo Muniz había cometido una violación a Trevoh Chalobah.

Chelsea, que parecía menos convincente, finalmente podría abrir el marcador al final de la primera mitad. Joao Pedro gore con éxito la pelota desde la esquina de Enzo Fernández para cambiar el puntaje a 1-0.

Al ingresar a la segunda mitad, Chelsea cada vez más segura. En el minuto 56, duplicaron la ventaja después de que Fernández completó la ejecución de la penalización perfectamente.

Fulham había tratado de levantarse en la oportunidad de Raul Jiménez. Sin embargo, el encabezado del delantero mexicano todavía se elevaba por encima del bar. Hasta que sonó el largo silbato, Chelsea confirmó la victoria por 2-0.

Estos tres puntos adicionales hacen que los Blues empujen a la cima de la clasificación de la liga inglesa, así como para adelantar Arsenal que anteriormente estaba arraigado en la posición superior.