Arsari Tambang lanza el estaño ecológico ‘Evirotin’, utilizado en los coches eléctricos Rolls Royce

Jacarta – Indonesia confirma su compromiso de desempeñar un papel más importante en la cadena mundial de suministro de energía limpia. A través de PT Arsari Tambang, parte del Grupo Arsari, la empresa lanzó el producto estaño respetuoso con el medio ambiente llamado Envirotin que se afirma que se produce utilizando tecnología baja en carbono y basada en energía renovable.

El presidente y director de Arsari Tambang, Aryo Djojohadikusumo, dijo que el mundo se encuentra actualmente en un período de transición hacia la energía limpia y el estaño desempeña un papel importante en él.

«El mundo necesita una infraestructura que sea como el estaño. No para latas de comida u otros productos, sino para coche electricoenergías renovables y tecnologías avanzadas como los semiconductores. «Indonesia tiene un gran potencial», dijo Aryo en el lanzamiento de Envirotin en el evento Minerba Convex 2025 en JICC, Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Según Aryo, el estaño del Grupo Arsari se produce mediante un proceso con bajas emisiones de carbono utilizando tecnología de horno eléctrico que utiliza fuentes de energía renovables del PLN, como PLTA y PLTP en Sumatra.

«¿Por qué llamamos al estaño respetuoso con el medio ambiente? Porque la producción se realiza mediante un proceso con bajas emisiones de carbono, utilizando tecnología de horno eléctrico con fuentes de electricidad de energía renovable. Esta tecnología de horno eléctrico libre de emisiones está en línea con los principios ESG y los esfuerzos hacia emisión neta cero«, explicó.

Los productos Envirotin, continuó Aryo, no son sólo productos mineros, sino una prueba de que Indonesia es capaz de liderar la industria del metal verde en el mercado global.

«Envirotin no es sólo un producto, es una prueba de que Indonesia puede competir en el mercado mundial. No sólo la minería, sino también liderar con productos respetuosos con el medio ambiente», subrayó.

Aryo también se refirió al uso del estaño indonesio en varios productos de alta tecnología, incluidos vehículos eléctricos de lujo como el Rolls-Royce Spectre, el primer coche eléctrico de Rolls Royce que utiliza níquel y estaño procedentes de Indonesia.

«Imagínense, algún día usaremos teléfonos móviles, portátiles o coches eléctricos con componentes originarios de Indonesia. De Envirotin, el trabajo de los niños de la nación. Así que aunque los productos sean importados, el corazón sigue siendo indonesio», dijo Aryo.

Arsari Group espera que el lanzamiento de Envirotin pueda ser un paso real hacia una industria minera sostenible y apoya la visión de «Innovación verde, Indonesia avanzada».