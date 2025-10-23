ARRIBA: Se produce un incendio en un edificio residencial de Ghaziabad y los residentes son evacuados







un repentino se produjo un incendio en un edificio residencial en Friends Avenue de Ghaziabad, Shakti Khand 2, Indirapuram, provocando oleadas de pánico en la comunidad el martes.

El incendio, que comenzó en una estructura temporal en el balcón de un apartamento, fue controlado rápidamente por los bomberos. Los bomberos de la estación de bomberos de Vaishali llegaron rápidamente y extinguieron el incendio en 45 minutos.

Según las autoridades, algunas personas quedaron atrapadas dentro del edificio. El jefe de bomberos, Rahul Kumar, dijo: «Se recibió información en la estación de bomberos de Vaishali a las 8:30 p. m. de que se produjo un incendio en el apartamento Divya en Shakti Khand 2 y que algunas personas están atrapadas aquí. 5 bomberos de la estación de bomberos de Vaishali, 2 vehículos más que estaban de servicio también fueron llevados aquí… Una estructura temporal construida en el balcón del piso 5-6 se había incendiado. La gente había abandonado el edificio. Inmediatamente comenzamos a combatir el incendio operaciones y extinguió el fuego en 45 minutos… No se han reportado heridos».

A pesar del caos, no se reportaron heridos ni víctimas mortales, gracias a la oportuna evacuación de los residentes. Los cinco bomberos estaban estacionados en la estación de bomberos de Vaishali.

Mientras tanto, algunos residentes señalan con el dedo a personas que estallar petardosotros niegan las acusaciones, alegando falta de pruebas.

«…Mi apartamento fue el primero en incendiarse. Un petardo alcanzó mi inversor. Hay un hombre, Jitender, que vive un poco lejos de aquí. Estaba rompiendo galletas debajo de nuestro edificio… Otro hombre de mi edificio, Rajiv, estaba rompiendo galletas con él. El presidente de RWA, Ashok Tyagi, les dijo que no lo hicieran, pero pelearon con él. Al final, hubo un incendio aquí. Comenzó en el inversor en el balcón. Intenté apagarlo. Las llamas usaron un extintor, pero las llamas eran demasiado grandes para ello. El fuego se extendió a toda mi casa y luego a todo el edificio. Sin embargo, no se registraron víctimas…», dijo un residente Deepak Tyagi.

«Vivo en el tercer piso del edificio. No sé qué pasó. Estábamos en nuestra casa comiendo con nuestros hijos después del puya. La gente ha hecho diferentes declaraciones pero nadie puede hacer acusaciones contra nadie así. El nombre de mi marido es Rajiv. Vivo aquí, así que no puedo quemar este edificio. Otro hombre cuyo nombre ha sido tomado tampoco puede hacerlo porque su hermano vive aquí. Se han hecho declaraciones falsas…”, afirmó otro vecino.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente