ARRIBA: Mujer muerta y seis heridos tras un gran incendio en un restaurante de Moradabad







Una mujer murió y otras seis resultaron heridas tras un gran incendio en un restaurante de cinco plantas en Rampur Road, en Uttar Pradesh. Moradabaddijo la policía el lunes.

El incendio estalló en el restaurante el domingo por la noche, dijo ASP (Ciudad) Kumar Ranvijay Singh. Los bomberos y la policía llegaron rápidamente al lugar y rescataron a siete personas, incluido el dueño del restaurante, Pradeep Srivastava.

Los informes preliminares sugieren que el incendio comenzó después de que las chispas de los fuegos artificiales de una boda cercana encendieran los cilindros de gas para cocinar en la cocina del restaurante, provocando explosiones.

