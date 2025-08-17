Arrey o Sholay







Fue el 15 de agosto de 1975, cuando Sholay de Ramesh Sippy fue lanzado en Minerva, el orgullo de Maharashtraen Grant Road. Teníamos 13 años, cuando Jaswinder Sawney (un compañero de escuela) y yo «colamos» en el auditorio, el padre de Jaswinder es el gerente de teatro.

No pudimos atrapar el «primer día de primer día» como un día escolar, por lo que el espectáculo de las 5.30 pm del domingo fue. Cuando las multitudes se derramaron en la calle, había una aturdida «Vasoolness» que garantizaría las repetidas visiones. El póster dibujado a mano que atravesó la cara delantera del teatro, tenía a Jai, Veeru, Basanti, Thakur, Radha y Gabbar mirándonos.

Si el póster hubiera herido la parte posterior de MinervaLos Sippys habrían tenido a Soorma Bhopali, el Guardián de la Cárcel, Kaalia, Sambha, Mausie, Rahim Chacha y Dhanno el caballo en él. Armados con nuestras samosas grasientas, subimos las escaleras hasta el primer piso, nos estampados prácticamente mientras el público aceleraba hacia sus asientos, desesperados por no perderse una sola palabra de diálogo, no un momento de tiempo de pantalla.

Mientras me sentaba allí, viendo una película de 70 mm por primera vez, el sonido estereofónico me rodeó, las balas volando, los caballos pisotones, las monedas se voltean, a más de tres horas. Esta fue la realización de películas sin prisas, sutil a pesar de la escala, a pesar del espectáculo del espectáculo y enormemente emocional a pesar de la épica. En 1980, nuestras voces eran más profundas y nuestros bigotes más llenos, terminamos con nuestros tableros ICSE, y el padre de Jaswinder nos trató a una segunda visualización. Cinco años después, los trolls y los críticos comerciales habían sido silenciados, el boca a boca era abrumador.

El favorito de la multitud era Gabbar SinghLos dientes manchados y la sonrisa burlona, que una visión del mal puro, salvaje y sádico podría ser tan popular, había «Taalis» y «Seetis» cada vez que aparecía, con el público que hacía eco, «Kitne Aadmi Thhe», «Arre O Sambha», «Tera Kya Hoga Kaalia», «Bahut Yaarana Lagta Hawi». Gabbar era el villano, pero él era el «Bhidu» de Everyman, Bindaaas en su «malismo».

Nadie podría compartimentarlo, o boxear esta película en generalizaciones fáciles: «Oh, es una copia de Kurosawa Seven Samurai», «Es un magnífico siete remake» Sippy y Salim-Javed tiene elementos tejidos de Sergio Leona, los cuerpos cayendo de Spaghetti Western, Sam Peckinpah, el uso de la cámara lenta de Masala de Masala. Romance, venganza, barrancos, humor, rifles, en un fabuloso Bhelpuri, dando a Bollywood su primer «Curry Western» real: lo bueno, los Badmashes y el Agni.

Mientras vivimos en una época, cuando es más difícil lograr que el público venga al cine, las secuelas, las historias de amor soppy, los remakes del sur, ninguna fórmula es una certeza de golpe de golpe, incluso están relanzando películas, que Sholay corrió cinco años en un cine únicoen puro boca a boca

¿Qué fue Sholay que nos dejó impresionados en el ’75 y continúa hasta cincuenta años después? La primera experiencia de la pantalla panorámica nos hizo con los ojos muy abiertos, y se abrió paso en nuestro ADN colectivo, fue la pura oficio, que cada cuadro tenía rigor y detalle, de una camaradería de director-Cameraman, el puntaje de fondo orquestado de Rd Burman, hasta los temas pequeños (tome el «Yeh Dosti» de Jai Veeru).

¿Qué fue lo que nos hizo recordar tantas rebanadas de historia cinematográfica, fragmentos de diálogo de hoja perenne, a medida que entramos en la arena del mal como una forma de comportamiento perfectamente aceptable preferible incluso para el heroísmo? Hablamos de que la mayoría de las películas son un reloj único, pero me establecí para ver Sholay Por enésima vez, bueno, ciertamente mis escenas favoritas. La batalla del tren, el bromance de Jai-Veeru, Gabbar Singh en todas sus escenas (Javed’s Akhtar’s Awadhi Dialecto), la pelea de Holi mientras Jai arroja polvo a los ojos de Gabbars, la escena de la muerte de Jai y finalmente la venganza de Thakur.

En 1975, vivieron y se dispararon juntos durante más de dos años, en Ramangara: Dharmendra, Hema Malini, Jaya Bhaduri, Amjad Khan y Amitabh Bachchan con Ramesh Sippy. La vinculación, la química entre ellos que es tan evidente, que los ensayos extensos, numerosas recuperaciones fueron posibles: la película se está liberando con el final original, donde Gabbar muere al final, excepto Amjad Khan vivirá para siempre en nuestras almas colectivas.

Al igual que Sholay, el orgullo de la India.

Rahul da Cunha es Adman, director de teatro/dramaturgo, cineasta y viajero. Comuníquese con él en rahul.dacunha@mid-day.com





