Arrey O Samba! London Film Fest Marks 50 años de Sholay







El Festival de Cine de Londres celebrará 50 años del Bollywood Classic SholayCon Amitabh Bachchan y Dharmendra, con una proyección especial de una versión restaurada del Corte del Director, completo con el final original y algunas escenas eliminadas.

«Es maravilloso que la Film Heritage Foundation haya restaurado a Sholay y que hayan logrado ubicar e incluyen el final original, así como algunas escenas eliminadas en la restauración», dijo Amitabh Bachchan, quien describió su papel de Jai en la película como «grabado permanentemente» en su mente.

«Solicitar para la película fue una experiencia inolvidable, pero en ese momento no tenía idea de que sería una cuenca para el cine indio. Su cambio dramático en la fortuna de ser declarado una aventura fallida, para su lista de taquilla récord en todo el mundo fue una montaña rusa emocional para todos nosotros. Espero que incluso 50 años después, la película captará la imaginación de los nuevos auda del mundo». dijo en un comunicado.

El bfi imax en LondresLa pantalla más grande del Reino Unido será anfitriona de la proyección especial de la película el 19 de octubre, el día final del Festival de Cine de Londres 2025.

