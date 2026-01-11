¡Arrestan a dos ladrones armados con armas de fuego que dispararon a residentes de Palmerah! Actúa 4 veces al día

Jacarta – La policía arrestó a dos autor El protagonista que no dudó en abrir fuego cuando lo pillaron robando una bicicleta motor en el área PalmeraYakarta occidental.

La Dirección de Investigación Criminal General de la Policía Metro Jaya reveló: banda Esto ha ocurrido repetidamente en todas las regiones. En sólo un día, se registró que cometieron cuatro robos de vehículos de motor en el oeste de Yakarta y el este de Yakarta.

El director de Investigación Criminal General de la Policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Iman Imanuddin, dijo que la identidad del perpetrador se reveló a partir de las declaraciones de la víctima y los testigos en el lugar. Luego la policía los persiguió fuera de la ciudad.

El perpetrador con las iniciales VV fue arrestado en un hotel en el área de Gondokusuman, Yogyakarta, el viernes 9 de enero de 2026. Mientras tanto, su socio, RC, fue arrestado en Cimahi, Java Occidental, un día después, el sábado 10 de enero de 2026. Ambos fueron llevados inmediatamente a la Subdirección General de Jatanras Polda Metro Jaya.

«El equipo conjunto de Jatanras Polda Metro Jaya y Jatanras Polda DIY logró descubrir al autor del robo y tiroteo de 1 residente en Palmerah, al oeste de Yakarta», dijo Iman en su declaración, el domingo 11 de enero de 2026.

En esta trama, VV actuó como jockey y verdugo del tiroteo. Mientras tanto, RC se encargó de robar la moto de la víctima.

«VV disparó a la víctima tres veces. RC recogió la motocicleta de la víctima», dijo.

La policía confiscó pruebas que revelaban lo peligrosa que era esta banda. De manos de los perpetradores se incautaron dos armas de fuego de fabricación casera con 12 balas, un juego de llaves con la letra T y 15 llaves, siete motocicletas resultantes del crimen, ropa usada durante la acción e imágenes de CCTV.

Iman reveló que uno de los actos brutales ocurrió en Jalan Andong II, Kota Bambu Selatan, Palmerah, el miércoles 7 de enero de 2026. En ese momento, los perpetradores andaban por la mañana buscando motocicletas estacionadas en zonas residenciales.

«Por la mañana, el perpetrador usó una motocicleta para buscar motocicletas estacionadas, donde cuando encontró la motocicleta, el perpetrador tomó la motocicleta rompiendo el agujero de la cerradura con una llave de la letra T», dijo.

La víctima que se encontraba dentro de la casa escuchó el sonido del motor de su moto arrancando. Cuando salió, le habían quitado la moto. La víctima y los vecinos inmediatamente persiguieron al agresor y lograron detenerlo.