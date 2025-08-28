Arrestados incorrectamente, la policía y los fiscales se disculparon con la tumba del acusado

TokioVIVA – Altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley Japón disculparse con la familia de un empresario que fue arrestado en confinamiento y morir Después de estar retenido durante meses.

Leer también: Segundos de accidentes mortales en la carretera de peaje Jorr, los camiones de gas están atrapados detrás del Tronton, 1 persona asesinada



También fueron a la tumba de la víctima arrestada erróneamente y se disculparon. El raro evento se convirtió en ironía en la aplicación de la ley japonesa.

Shizuo Aishima, un ex asesor de la compañía mecánica de Ohkawara Kakohki, es uno de los tres ejecutivos de la compañía que están detenidos ilegalmente en detención previo al juicio durante meses por cargos que luego fueron cancelados.



El hijo de Shizuo Aishima, junto a una foto de su padre, que murió después de ser detenido

Leer también: La cantante senior Yetty Widjaja murió, que ya se encuentra en una condición rígida



Leer también: Bos BI: QRIS Cross -Country construirá una economía digital inclusiva para MIPYMES



Los activistas de los derechos humanos han exigido durante mucho tiempo que el fin de la práctica de «rehenes» japoneses, donde los investigadores usan una larga detención preventiva para forzar el reconocimiento.

Oficinas senior de policía Tokio, la oficina del fiscal y la oficina del fiscal de Tokio visitaron la familia y la tumba de Aishima el lunes 25 de agosto de 2025.

Las oficinas se inclinaron y se disculparon con la tumba de Aishima. También ponen el ensayo de flores como una aplicación sincera.

«Nos disculpamos sinceramente por esta investigación y arresto ilegales», dijo Tetsuro Kamata, subdirector de la Policía Metropolitana de Tokio, en una reunión transmitida por televisión con la familia.

La esposa de Aishima dijo: «Acepto esta disculpa, pero no podré perdonar», dijo. Japan Times

Los tres hombres, incluido Shizuo Aishima, fueron detenidos y cargados en marzo de 2020 por cargos de exportación de secadores de aerosol, un secador líquido en polvo.

El fiscal sospecha que los tres hombres exportaron los objetos descuidados, que pudieron producir armas biológicas ilegalmente. De hecho, según los actores de exportación son legales.

Hasta entonces, Aishima fue diagnosticada con cáncer progresivo en octubre de 2020, pero el fiscal continuó sosteniéndolo, con la razón por la que podría eliminar la evidencia si se liberó. Fue hospitalizado un mes después.

Ambas narices fueron liberadas en febrero de 2021 con la condición de que no se encontrarían con Aishima, por lo que no pudieron encontrarlo antes de morir en el mismo mes.

Luego, el fiscal canceló la acusación, que alentó a la familia y colegas de Aishima a demandar a las autoridades.

El Tribunal Superior de Tokio decidió que la investigación, el arresto y la acusación eran ilegales y no estaban respaldados por pruebas.

El abogado de familia de Aishima, Tsuyoshi Takada, dijo en una conferencia de prensa que la detención de los dos hombres, que habían sido ratificados varias veces en la corte, «no fue un error de un solo juez».

«Necesitamos cambiar la actitud equivocada de todos los jueces», dijo. «El tribunal debe aprender de este incidente y pensar en lo que pueden hacer para que no haya más víctimas de ‘rehén de justicia’ en el futuro»,