Arrestado en la sala, respetar los partidos políticos

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión III del Parlamento Indonesio, Ahmad Sahroni Critica la operación captando manos (Ot) realizado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) contra el regente East Kolaka (Koltim) Abdul Azis hace algún tiempo.

Leer también: HNW dice que KPK no debería apresurarse a la corrupción de la cuota del hajj



Tasa de Sahroni, el OTT se llevó a cabo en el tiempo equivocado porque el regente de Koltim, Abdul Azis, estaba siguiendo la reunión de trabajo nacional del partido en Makassar, South Sulawesi. También solicitó que el KPK aprecie los partidos políticos (partidos políticos).



Koltim Regent Abdul Azis Foto : Antar/Lart Ode Deden Ode A

Leer también: KPK menciona el impacto de la corrupción en la cuota de peregrinación, haciendo una cola de 8.400 peregrinos regulares más largos



«Esperamos que Sir, Padre (KPK) tenga el momento adecuado. ¿Por qué digo el momento adecuado? Todos estamos aquí, ocho partidos, para no dejar que las instituciones de partidos políticos en esta tierra o no somos apreciados», dijo Sahroni en una reunión de trabajo de la Cámara de la Comisión de Representantes III con el KPK en el complejo del parlamento, Jakarta, el miércoles, agosto de 2025.

Reveló que el KPK arrestó a Abdul Azis que estaba en la habitación de un hotel después de seguir la reunión de trabajo nacional de la fiesta. Nasdem El jueves 7 de agosto de 2025 por la noche. Según él, esto no fue hecho por el KPK.

Leer también: KPK investiga información para una cuota de Hajj adicional para los miembros de DPR



«Pero si el mecanismo de captura no es el mismo, si el tiempo no es correcto, hasta que haya un reino en la habitación de alguien», dijo.



Regente del este de Kolaka, Abdul Azis

Por lo tanto, Sahroni solicitó que el KPK aprecie los partidos políticos. También quiere que el KPK haga que la policía de acuerdo con las reglas aplicables. No quería que se viera al KPK no respetar las instituciones y líderes de otros partidos políticos al realizar OTT.

«Señor, saludo, señor, y sus miembros ingresan a la habitación de alguien, su amigable es extraordinario, señor. Estoy pulgarme debido a la comunicación humanista para los perpetradores de investigadores que ingresan a la habitación de alguien, pero los humanistas son muy amables, señor, apreciamos», dijo Sahroni.