Arrepentimiento del entrenador Arema FC humillado 10 Persib Bandung Players

Malang, Viva – Entrenador Arema fc Marcos Santos Los resultados negativos de arrepentimiento después de tragar la derrota en los juegos en casa después de estar doblado Perseguidor Bandung con una puntuación de 2-1 en el partido continuo Súper liga 2025/2026 en el estadio Kanjuruhan, Malang Regency, Java Oriental, lunes 22 de septiembre de 2025,

«Lamento esta derrota, no podemos ofrecer la victoria para Aremania», dijo Marcos durante una conferencia de prensa después del partido en el estadio Kanjempuan.

Además, el equipo apodado Singo Edan ganó por primera vez 1-0 a través de un gol de Matheus Blade en el minuto 12.

Sin embargo, después de que Superior Arema parecía caerse en los ataques y parecía difícil desarrollar el juego.

Según él, los jugadores de AREMA FC todavía a menudo pierden la pelota, lo que dificulta el movimiento de la transición para atacar y al tratar de controlar el tempo del juego.

Persib finalmente pudo usar el error para dominar el partido, especialmente en la segunda mitad.

Mientras que en este partido Persib solo jugó con 10 jugadores después de que Frans Putros fue expulsado del campo por recibir una tarjeta roja.

Continuó la ventaja de la cantidad de jugadores, continuó, se ha intentado ser maximizado agregando una explosión en la línea del frente ingresando a Dedik Setiawan reemplazando a Yann Motta.

«Después de la tarjeta roja, Persib tiende a esperar. Dedik fue incluido para que pudiéramos penetrar más, pero en los últimos minutos concedimos de un tiro de esquina», dijo.

Marcos enfatizó que esta derrota no es responsabilidad de uno o dos jugadores, sino todos en el equipo.

Prometió lo antes posible para hacer mejoras para evitar que ocurran incidentes similares en los próximos partidos.

Duel Arema FC vs Persib Bandung

«Tenemos que trabajar duro nuevamente», dijo.

En el mismo lugar, el jugador de Arema FC, Odivan Koerich, dijo que los jugadores pudieron desempeñarse bien en la primera ronda. Pero, todo cambió cuando el juego entró en la segunda mitad.

Según él, los dos goles marcados por PERSIB pueden anticiparse si los jugadores están más listos para anticipar una cruz dirigida directamente al cuadro de penalización de Arema.

El jugador brasileño dio un ejemplo, el primer gol de Persib marcado por Uilliam Barros se debió a los jugadores menos tranquilos para llevar a cabo la transición para atacar.

Cuando la pelota desapareció, el jugador de Persib Andrew Jung inmediatamente apuñaló y envió una cruz horizontal que pudo convertirse en un gol de igualación por Uilliam Baros.

Luego, para el segundo gol, Odivan declaró que el equipo de entrenadores a menudo había dado la anticipación material del tiro de la esquina.

«Dos goles de Persib porque estábamos menos concentrados», dijo Odivan.

También declaró que la derrota contra Persib realmente debe ser un material de evaluación de todos los jugadores.

«Esto es desafortunado, haremos mejoras para que Arema pueda ser mejor en el futuro», dijo. (Hormiga)