¡Arreglar! Tasya Farasya demanda por el divorcio Ahmad Assegaf

Yakarta, Viva – Celebgram Household y Beauty Influencer, Tasya farasyaAhora realmente al final de la bocina. Después de estar abarrotada solo en forma de problemas, la noticia del divorcio de Tasya y su esposo finalmente se confirmó. Se sabe que Tasya presentó una demanda de divorcio contra su esposo, Ahmad assegafen la corte religiosa del sur de Yakarta.

Esta información fue justificada directamente por las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Dede Rika Nurhasanah. Se aseguró de que hubo casos que llegaron con las iniciales del demandante y los acusados ​​que condujeron a Tasya Farasya y Ahmad Assegaf. ¡Desplácese para obtener más información!

«Hubo un caso que llegó, una succión ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Las iniciales LFT (Lulu Farasya Teisa) del demandante, el acusado estadounidense», dijo Dede Rika Nurhasanah en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, lunes 15 de septiembre de 2025.

Además, Dede explicó que Tasya llevó a cabo la sumisión de la demanda a través de su asesor legal utilizando el sistema de la corte electrónica.

«La demanda fue presentada el 12 de septiembre de 2025 por e-Court», dijo.

Aun así, Dede enfatizó que el tribunal no podía revelar más sobre los detalles del material de la demanda.

«Por el contenido de la demanda no podemos presentar», dijo simplemente.

Al igual que los casos de divorcio en general, el juicio inaugural será un momento importante. La primera agenda está programada para el 24 de septiembre de 2025.

«La agenda de prueba inaugural será el 24 de septiembre de 2025, llamando a las partes, si está presente continuada con mediación», concluyó.

Esta noticia ciertamente sorprendió a muchas fiestas. Porque la boda de Tasya Farasya y Ahmad Assegaf en febrero de 2018 se celebró majestuosamente y llena de atención. Desde el matrimonio, los dos han sido bendecidos con dos hijos, a saber, Maryam Eliza Khair Assegaf y Hasan Isa Assegaf.

Con la confirmación oficial de la corte, el público ahora está esperando el siguiente paso de la pareja. Ya sea que la mediación pueda ser una salida o realmente conduce al divorcio, todo será respondido en el próximo juicio.