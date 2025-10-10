Arrastrado a un caso de narcotráfico, Ammar Zoni resulta haber tenido una rabieta sin que Zeda Salim le diera dinero.

VIVA – Ex presentador de noticias Zeda Salim Regresó al foco público luego de hacer duros comentarios sobre el actor. Ammar Zoniquien actualmente cumple una pena de prisión por un caso de drogas. En sus publicaciones en las redes sociales, Zeda pareció revelar los sentimientos que había mantenido ocultos, incluso tocando su relación pasada que había sido ampliamente discutida por el público.

Como se sabe, hace algún tiempo Ammar Zoni volvió a verse involucrado en un caso judicial porque era sospechoso de estar involucrado en el tráfico de drogas. En medio de esta noticia, surgieron comentarios de Zeda que implicaban una profunda decepción con Ammar. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En una de las publicaciones, Zeda escribió un llamativo mensaje en inglés que, traducido, dice lo siguiente.

«¡Creo que ahora mismo realmente necesitas la ayuda de Alá y también un psiquiatra! He bloqueado tu número, ya no puedo ayudarte excepto con la oración», escribió Zeda Salim, citada en su Instagram @zedasalim el viernes 10 de octubre de 2025.

Esta declaración fue el comienzo de una serie de mordaces sarcasmos dirigidos a Ammar. Zeda enfatizó que, en su opinión, Ammar realmente no necesitaba amor o atención de las mujeres, sino dinero.

«El hombre Amazon no necesita ser gran cosa» ¡¡Hanoman necesita dinero!! Hasta que la venta de narkoboys esté en el dinero solo por el dinero.. el drama me lleva a espiar celoso..

La propia Zeda parece haber cerrado el capítulo de su pasado con Ammar. Destacó que ahora ya no le importa y sólo puede rezar por lo mejor. Su actitud firme y directa ha hecho que su nombre vuelva a ser comentado en el mundo del espectáculo.

En cuanto al caso de Ammar Zoni, que era traficante de drogas en una celda de prisión, muchos sospechan que la razón fueron factores económicos. Como se sabe, Ammar se encuentra actualmente en prisión y no ha podido obtener más ingresos en el mundo del entretenimiento.