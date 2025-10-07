Arrastra por la corrupción de la pltu de West Kalimantan, la policía nacional evitó a la hermana de Jusuf Kalla en el extranjero

Yakarta, Viva – Cuerpo de erradicación de crímenes Corrupción (Corrtasikor Cortas) Polri previene oficialmente a Halim Kalla, hermano 10º y 12º Vicepresidente de la República de Indonesia, Jusuf kallaviajar al extranjero.

Leer también: Caso de Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, la policía regional de Java Oriental está lista para establecer sospechosos después de que se complete la evacuación



Se sabe que la persona en cuestión ahora está en el estado sospechar En el caso de la supuesta corrupción del proyecto de la planta de energía de vapor (Pltu) 1 West Kalimantan.

«También emitiremos la prevención de la partida del extranjero», dijo el jefe del Cuerpo del Cuerpo (Tipidkor Cortstation) de la Policía de Investigación Criminal, dijo el Inspector General de Policía Cahyono Wibowo en Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.

Leer también: Un caso de corrupción en Chromebook, consulte en Google



No solo Halim Kalla, Banning también se impuso al ex director de PLN 2008-2009, Fahmi Mochtar y otras dos personas, RR y Hyl, que también eran sospechosos en el caso. Dijo que esta solicitud de apretado estaba siendo presentada por los investigadores a la inmigración.

Anteriormente informó, la Policía Nacional nombró a cuatro personas como sospechosos en el presunto caso de corrupción de la construcción de la planta de energía de vapor (PLTU) 1 Mempawah, West Kalimantan. Uno de ellos es el ex director presidente de PLN, Fahmi Mochtar.

Leer también: Los asombrosos hechos de la corrupción de PLTU West Kalimantan arrastran a la hermana de Jusuf Kalla: ¡elevan el estado de Rp1.3 T para usar TKA chino ilegal!



Este caso salió de un proyecto estratégico llevado a cabo en 2008 a 2018. Sin embargo, el proyecto con una capacidad de 2×50 megavatios se estancó y causó grandes pérdidas para el país.

Head of Corps Corps Corruption Act (Kortastipidkor) Polri Criminal Investigation Agency, Police Inspector General Cahyono Wibowo, said that three other suspects came from the private sector, namely the Director of PT BRN who was also the 10th Vice President’s younger brother and 12 Jusuf Kalla, namely Halim Kalla (HK), Director of PT BRN with the initials RR, as well como director de PT Praba con las iniciales Hyl.

«Primero, este es el sospechoso de FM. Significa que aquí está, él es el director de PLN en ese momento. Luego, desde la propia truth hay un sospechoso HK, RR y también otras partes», dijo, el lunes 6 de octubre de 2025.