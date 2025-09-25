¡Arrapes! Se sospecha que Nissa Sabyan está embarazada, Netizen: ¿Su hijo Ayus?

VIVA – La figura de Khoirunnisa, mejor conocida como Nissa SabyanNuevamente llamó la atención del público después de mucho tiempo ausente del centro de atención de los medios. No por el lanzamiento de las últimas obras musicales, sino especulaciones sobre su condición de salud, que ahora es una cálida conversación entre los internautas.

Leer también: Video viral Nissa y Ayus Sabyan guardan la distancia, los internautas: los resultados de la lucha como esta



El problema de que el cantante de gambus de pilar del grupo Sabyan está embarazada de su primer hijo Ayus Sabyan comenzó a extenderse ampliamente desde el fin de semana pasado, desencadenó una variedad de comentarios en las redes sociales.

Esta noticia fue sobresaliendo primero a través de una carga en la cuenta de chismes de Instagram @Rumpi_Gosip. Un video corto con Nissa en un evento muestra cambios en su apariencia física, especialmente en el abdomen que parece más prominente y la ropa suelta que usa.

Leer también: Nissa Sabyan lloró en el escenario, bombardeada con los gritos y las palabras ‘actor’ de la audiencia



«Realmente embarazada», escribió la información de carga en Instagram @Rumpi_Gosip, jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: Más popular: Nunung ahora vive en una pensión y vende todos los activos, Nissa Sabyan está llorando en el escenario



Nissa Sabyan fue vista moviéndose con más cuidado, reforzando la acusación de que estaba en el embarazo. Además, la bata que se usa se ve muy floja pero llena en el abdomen, lo que causó la acusación de que deliberadamente llevaba ropa grande para cubrir su condición.

Las reacciones de los ciudadanos también varían. La mayoría dio la bienvenida a esta noticia como un momento feliz, dado el estado de matrimonio oficial de Nissa y Ayus que se había revelado hace unos meses.

Sin embargo, no un pequeño número de internautas están dando comentarios negativos para recordar la controversia hecha por Nissa y Ayus.

«Esto está embarazada, mira. Pero hay esposos. Así que es natural, ¿cómo es que está embarazada», escribieron los internautas?

«Significa que él indirectamente justifica el asunto primero», dijo otro.

«Nisa, a pesar de que una chica hermosa, linda y cansada, como si pudieras conseguir un soltero soltero, lindo y rico. Aunque había muchos tipos que estaban con ella. Lo siento. Lo lamento», dijo otro.

«¿Es este realmente el hijo de Ayus?» Comentarios de los internautas.

La controversia por infidelidad de Nissa Sabyan y Ayus Sabyan explotó por primera vez en febrero de 2021, sacudiendo el mundo del entretenimiento en el país. En ese momento, Ayus todavía estaba obligado por un vínculo matrimonial con Ririe Fairus, su ex esposa que fue bendecida con dos hijos. El supuesto asunto se reveló después de que Ririe encontró mensajes íntimos en el teléfono celular de su esposo, que se dijo que comenzó en julio de 2019.

Nissa, que entonces tenía 22 años, fue acusada de ser una «actor» o un usurpador de hombres, mientras que Ayus como la fiesta que traicionó a su familia. Este caso no solo dañó la imagen del grupo Sabyan Gambus, sino que también provocó inundaciones de blasfemias en las redes sociales.

A, aumentando la complejidad, los chismes matrimoniales de Siri entre Nissa y Ayus habían circulado en 2021, cuando el tema de la infidelidad aún estaba caliente. La noticia afirmó que los dos se habían casado en secreto dos años antes, sin registros oficiales.