¡Arrapes! Se sospecha que la hermana de Syahrini está en una foto de Siomay Chef Devina sin permiso para vender

VIVA – Chef Devina Hermawan Revelado que hay muchos mensajes entrantes a través de su cuenta de redes sociales que cuenta sobre el uso de fotos de su cocina sin permiso.

Un interno envía un mensaje al chef Devina para preguntar si el experto en cocina está en colaboración con la cuenta de comercio electrónico de Pawon Cetar que se dice que es la hermana de Syahrini, a saber Aisyahrani.

Porque, la cuenta de comercio electrónico se encontró utilizando una foto del plato del chef Devina Hermawan que originalmente se usaba para cubrir contenido en YouTube.

«Hola Chef, la portada Dimsum en YT se usa en la cuenta de Jaulan Shopee Pawon Cetar propiedad de la hermana de Syahrini. ¿Realmente hay una cooperación?» El sonido de un mensaje de una red, citando a Instagram cargando a la chef Devina Hermawa, martes 7 de octubre de 2025.

El chef Devina también confirmó que la foto utilizada por la cuenta de ventas de la hermana de Syahrini era suya. Pero hasta ahora, el chef Devina no ha recibido una solicitud de permiso y mucho menos cooperación para vender juntos. El chef Devina también enfatizó que el producto de Siomay vendido por la cuenta de Aisyahrani no tenía afiliación con él.

«De repente, hay muchos DM, solo respondiéndola es nuestra foto, pero no conocemos a la persona en cuestión. Nunca dé permiso, y no hay cooperación nada. Los productos vendidos no están afiliados a nosotros», explicó la chef Devina Hermawan.

Por supuesto, este problema está en el centro de atención público teniendo en cuenta el permiso para usar imágenes supuestamente violadas por la hermana de Syahrini. De hecho, la foto de las albóndigas de pollo de la chef Devina Hermawan recibió el logotipo de la marca Aisyahrani que hizo que muchas personas pensaran que el producto era realmente suyo.

No pocos internautas que luego se sintieron molestos con la actitud de Aisyahrani que no fue cuidadosa antes de comercializar sus productos de ventas. Además, se descubrió que tomaba fotos de otras personas sin permiso. No pocos internautas estaban furiosos porque la respuesta de Aisyahrani no escuchó la reprimenda que recibió.

Los internautas dijeron que Aisyahrani reacciona negativamente mientras transmite en vivo como si no supiera quién era la figura de la chef Devina Hermawan.

«Como seguidor leal del chef de YouTube Devina, no estoy dispuesto y conozco la reacción en Tiktok en vivo, dijo que el chef Devina vende Somay y luego la imagen es la misma que la arrogancia», comentó los internautas.