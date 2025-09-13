¡Arrapes! Se rumoreaba que Tasya Farasya era un divorcio

VIVA – El nombre de la celebridad Tasya farasya en medio del centro de atención pública. Porque se rumorea que el influencer de belleza solicitó el divorcio al marido, Ahmad assegaf.

Esta desagradable noticia se convirtió en una conversación entre los internautas debido a una carga que contenía el cumpleaños de la marca de belleza Mother of Pearl (MOP) propiedad de Tasya.

En ese momento, Ahmad, que era conocido por servir como marca CFO, no participó en un evento de Acción de Gracias. Tasya Farasya llegó sola a la multitud con sus empleados.

Esto luego plantea la acusación que se fortalece de que el hogar está al final de la bocina.

«No hubo Ahmad en el evento de cumpleaños de MOP, el ciudadano informó que Tasya Farasya había sido demandada por divorcio», dijo el comunicado sobre el video Tiktok @KucingPintarid, citado el domingo 14 de septiembre de 2025.

En un tweet, un internautor afirmó obtener información precisa de las personas en que Tasya Farasya demandó por el divorcio de su esposo. Los internautas dijeron que la demanda de divorcio de Tasya Farasya había sido sometida a la Corte Religiosa del Sur de Yakarta.

«Tasya Farasya Ajuin se divorció de su esposo.

Los internautas estaban llenos de comentarios y curiosos sobre lo que estaba sucediendo en la casa de Tasya Farasya. No pocos se sorprendieron porque Tasya Farasya y su esposo siempre parecían armoniosos y mostraban romance en público. Ahora, los internautas tienen curiosidad por la causa de que se rumorea que ambos tienen problemas hasta que quieran divorciarse.

«La información que dijo era realmente válida. Tasya se divorció ante el Tribunal del Sur de Yakarta», comentó los internautas.

«Si es cierto, no sé el juramento nuevamente.

«No es de extrañar que tenga problemas para dormir, si es cierto», dijo otro.

Hasta que se escribió este artículo, todavía no hubo más confirmación de Tasya Farasya y el esposo o el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta con respecto a este tema de divorcio.

Para obtener información, Tasya Farasya, Beauty Vlogger, es famoso por el nombre original Lulu Farassiya, celebró una boda de lujo con Ahmad Assegaf en febrero de 2018. El evento duró 7 días 7 noches después de las tradiciones árabes, incluidas las solicitudes, la recitación, las splash, el contrato de matrimonio con blanqueo amarillo, Henna Night, a la recepción de la recepción de Hotel Indonesia K Kempinski.

La colorida recepción de la tarde de estilo jardín específicamente para mujeres, mientras que la boda real de la noche con vestidos de tex saverio pesa 50 kg de perlas y motivos de mariposas. Otro vestido diseñado por Ivan Gunawan, equipado con Tiara Swarovski. Este matrimonio es viral debido a su extraordinario lujo.