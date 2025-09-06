¡Arrapes! Se dice que la policía quiere confiscar ropa interior y desodorante durante la oficina de Lokataru

Yakarta, Viva – El Equipo de Defensa de la Democracia (TAUD) reveló las presuntas irregularidades cuando buscar Kantor Fundación LokataruLo que hicieron las autoridades.

Leer también: El equipo de defensa llama artículos que Snare Delpedro y CS de Comot y forzados



Se dice que la policía está confiscando bienes-Serperal no tiene sentido, desde ropa interior hasta desodorante. Esto fue revelado por Fian Alaydrus como el abogado de Taud.

«Cuando se les preguntó más tarde en cualquier elemento, hay libros, hay pancartas de lanzamiento de investigaciones, tarjetas BPJS, hay una tarjeta KRL. Así que inicialmente queremos llegar a la ropa interior, al desodorante. Entonces, desde el proceso, parece que nosotros, creemos que hay cosas que quieren ser buscadas, dijo el abogado de Taud, Fian Alaydr, en una conferencia de prensa en el LBH en Jakarta, el sábado 6, el sábado 6 de septiembre.

Leer también: Abogado de la policía: la suspensión de la dependencia delpedro depende de ‘generosidad y rsquo; Investigador





Asistente de investigación de Lokataru Fian Alaydrus (derecha)

Fian dijo que la búsqueda tuvo lugar el 4 de septiembre, para coincidir cuando las familias y la sociedad civil estaban visitando Delpedro CS. «Así que nos enteramos de que la oficina de la Fundación Lokataru estaba buscando. Intenta ser detenido también, pero parecían haber preparado cartas y también contactaron a los residentes locales, RW. Pero una vez que nuestro equipo entró, los artículos estaban en el piso, hubo una búsqueda», dijo.

Leer también: Polda Metro Lokataru, el equipo de defensa se sorprendió de que la policía confiscara libros a pancartas



Sin detenerse en la oficina, la policía también registró la casa de los padres de Delpedro. A partir de ahí, nuevamente los libros que se consideraron irrelevantes para el caso también fueron confiscados. Taud sospechó que el caso de que Enneed Delpedro CS era un escenario para hacerlos chivos expiatorios sobre el caos de manifestaciones hace algún tiempo.

«Una vez más, para los artículos tomados son libros, incluso aquellos que no saben lo que está relacionado con el proceso criminal que se alega a nuestros amigos», dijo.

Anteriormente se le dijo, la policía buscó en la policía la oficina de la Fundación Lokataru ubicada en el área de Pulogadung, East Yakarta. Este paso fue dado después de la determinación de la Fundación Director de Lokataru, Delpedro Marhaencomo sospechoso.

«Es cierto que el investigador del Kamneg Subdit Ditreskrimum Polda Metro Jaya En este día, esta tarde realizó una búsqueda «, dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, jueves 4 de septiembre de 2025.

Para tener en cuenta, un total de seis personas fueron nombrados sospechosos en acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025.

«Hay seis sospechosos que hemos nombrado y actualmente estamos siendo llevados a cabo o en la etapa de examen como sospechosos», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Los seis son el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen (DMR), luego el personal de Lokataru, Muzaffar Salim (MS), entonces Syahdan Husein (SH), quien es el administrador Instagram @gejayanmemang. Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del Estudiante del Demandante (AMP), Rap como Profesor R (Molotov Courier and Courier), así como Figha (FL), mujeres que incitan a través de Tiktok.