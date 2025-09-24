¡Arrapes! Resulta que hay un simpatizante de FPI que se sospecha por saquear

Yakarta, Viva – Uno de los sospechosos Saqueo Con respecto a los disturbios a fines de agosto pasado llamado Sayful Bahri, resultó que los simpatizantes del frente islámico (FPI).

Sayful fue arrestado por presuntamente incitar a las masas a saquear Casa funcionarios y figuras públicas. El nombre Sayful incluso apareció en una presentación oficial entregada por el jefe de la Agencia de Investigación Penal de la Policía, Comisionado General Policía Syahardiando durante una conferencia de prensa el miércoles 24 de septiembre de 2025.

«El hermano Sayful Bahri es un simpatizante de la organización FPI que una vez se desempeñó como secretario de FPI de South Sulawesi en Makassar», fue citado por la exposición.

Varias masas desconocidas llegaron a la casa de Uya Kuya Foto : Entre fotos/fakhri Hermansyah

No solo eso, Sayful se llama gestión de cuentas de redes sociales provocativas como Nannu y Spiky Bamboo, y forma el grupo WhatsApp con el nombre de Kopihitam que luego cambió a Bem Ri a ACAB#1312. Este grupo se utiliza para difundir la incitación que desencadena la ira de las masas.

Por separado, el jefe de las relaciones comunitarias policiales metropolitanas de Yakarta, el general de brigada, Ade Ary Syam Indradi, dijo que la detención de Sayful era diferente del grupo del caso de incitación que atrapó al director de la Fundación Lokataru, Deltopedro Marhaen.

«El clúster saqueo. Nunca ha sido liberado», dijo Ade Ary.

Anteriormente informó, un total de 52 personas habían sido nombrados como sospechosos en el caso de saqueo de las casas de los funcionarios durante la tragedia antidisturbios que ocurrieron a fines de agosto de 2025.

«Todos los casos se encuentran en la jurisdicción de la policía regional de Metro Jaya», dijo el jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía (Kabareskrim), Comisionado General de Policía SyahardiANO, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Los funcionarios de los funcionarios fueron saqueados a partir de miembros de DPR no activos Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio y Nafa Urbach. Luego también está la Cámara del ex Ministro de Finanzas Sri Mulyani.