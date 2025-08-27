¡Arrapes! Los estudiantes de Unrm fueron encontrados muertos en la costa de Nipah, supuestamente víctimas

Asesinado, vivo – La policía investiga un caso de una persona alumno Universidad de Mataram con el MV inicial (19) que fue encontrado muerto en una posición propensa en la costa de Nipah, Village de Malacca, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara, el miércoles por la mañana.

El sector jefe de policía ganó el comisionado de policía adjunto Henni Andriani por teléfono en Mataram el miércoles, confirmó el descubrimiento cuerpo La mujer revelada vino de la ciudad de Mataram.

«Sí, así es. Todavía estamos investigando», dijo.

Ilustración de la línea policial. Foto : Entre fotos/arriesgado andrianto

Este descubrimiento es bastante viral en las redes sociales que presenta el cuerpo de MV en una posición propensa. Además, también hay fotos con un hombre en una posición acurrucada hacia el lado del cuerpo en la costa.

El hombre que, según los informes, era colega de MW tenía las iniciales RA. Desde la foto, la cabeza de Ra, sufrió una sospecha de herida. Según los informes, la última información, RA todavía está viva.

Según la información del campo, se sospecha que ambos son víctimas de Begal. La policía confirmó que la presunta acción penal no podía estar segura.

Sin embargo, a partir de la declaración del sobreviviente de RA, se reveló el supuesto Begal. Dijo que había dos perpetradores que lo atacaron por la noche.

Uno de los perpetradores lo golpeó usando madera hasta que estaba inconsciente. La acusación inicial de la policía, ambos se convirtieron en víctimas del secuestro acompañado de violencia.

La evidencia en forma de motocicleta conducida por la víctima ha sido asegurada en la sede de la policía ganadora. Mientras que AR ahora está siendo tratada en el Hospital Bhayangkara Mataram para recibir tratamiento adicional. (Hormiga)