¡Arrapes! La tumba del diplomático de Arya Daru fue supuestamente dañada, la policía dijo que colapsó debido a factores naturales

Yakarta, Viva – Polémica sobre la muerte diplomático Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) de la República de Indonesia, Arya Daru Black (ADP), nuevamente en el centro de atención. Esta vez, el tema de la supuesta destrucción tumba Al fallecido en Banguntapan, Bantul, bricolaje, fue inmediatamente negado Polda Metro Jaya.

Leer también: ¡Desplegado! Desde 2020 jugando en la red oscura, pero es difícil de atrapar, este es el Bjorka ‘Gocek’.



La policía confirmó la tumba colapsado Debido a factores naturales, no al acto de personas desconocidas. El jefe de la subdivisión de información de la comunidad policial metropolitana de Yakarta, Comisionado Adjunto de Policía, Reonald Simanjuntak, dijo que el investigador había revisado la tumba el domingo 14 de septiembre de 2025, y coordinado con la estación de policía de Banguntapan y la tumba local.

«De la información de la tumba, no hay daño. La condición del colapso es factores puramente naturales porque ha sido un mes, no porque se dañó», dijo Reonald a los periodistas el jueves 2 de octubre de 2025.

Leer también: El propietario de la cuenta X Bjorka fue arrestado, alegando haber sido Retas 4.9 millones de datos de clientes bancarios





AKBP Reonald TS Simanjuntak

Agregó que el arquero de la tumba también ordenó inmediatamente la parte colapsada cuando la familia Arya vino a hacer una peregrinación. No solo sobre la tumba, la policía también rastreó el terror para la familia Arya.

Leer también: Caso de la muerte de Arya Daru, la policía finalmente habló sobre la insistencia de la exhumación



Reonald confirmó que la familia recibió una lata de piezas de corcho en forma de estrellas, corazones y flores Frangipani el 22 de julio de 2025. La policía explorará el asunto del terror experimentado por la familia.

«La lata de la lata ha sido entregada por la familia a la Dirección de Policía de Investigación Criminal del Metro Jaya, y actualmente todavía se está explorando», dijo.

Para tener en cuenta, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.