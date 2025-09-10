¡Arrapes! La policía pidió a los ladrones de la motocicleta que fueran liberados, el jefe de policía de Bekasi se disculpó inmediatamente

Kota BekasiVIVA – Video de un miembro Policía quien sugirió habitante abandonar Equivocado motor Después de ser arrestado de repente viral en las redes sociales. Se dijo que el incidente tenía lugar en la región del norte de Cikarang, Bekasi Regency.

En la cuenta de la cuenta de Instagram @LBJ_jakarta, un oficial de policía vestido con una camisa que lee la policía nacional estaba discutiendo con los residentes. La policía solicitó que el ladrón que había sido atrapado no fuera llevado a la estación de policía.

«No es necesario que nos lo llevaran», dijo la policía en la grabación, cita el miércoles 10 de septiembre de 2025.

La declaración inmediatamente sorprendió a los residentes. Una grabadora de video incluso preguntó la claridad del destino del ladrón que había sido capturado.

«¿Dónde tomar, señor?» preguntó los residentes.

«Se ha publicado nuevamente. Ahora si lo traes pero no para LP (informe policial) para qué», respondió la policía.



Wakapolres Metro Bekasi Comisionado Senior Pol. Saufi Salamun. Foto : Antara/Pradita Kurniawan Syah.

Los residentes que escucharon la explicación estaban confundidos, porque sentían que habían capturado a los perpetradores del robo de motocicletas.

Respondiendo al video viral, el jefe de policía del metro de la ciudad de Bekasi, comisionado de policía Mustofa, habló. Transmitió una disculpa por las palabras de sus hombres que fueron considerados inapropiados.

«Entonces, de hecho, en el momento de la rendición, puede haber una entrega que no sea del todo correcta que los miembros. Pero en general, los sospechosos y las pruebas se manejan inmediatamente, inmediatamente (informe)», dijo Mustofa.

Mustofa aseguró que el ladrón de motocicletas que se haya convertido en un debate ahora haya sido nombrado sospechoso con las iniciales yi. Los perpetradores fueron arrestados mientras intentaban robar motos tipo Vario en la región del norte de Cikarang.

«Es por eso que para demostrar que el caso se llevó a cabo, liberé. Probé que no había liberación del sospechoso. Todos procesamos de acuerdo con la ley», dijo.

El jefe de policía también enfatizó que su partido estaba comprometido a no jugar en el manejo de casos de delitos callejeros.

«Pido disculpas por el malentendido entregado por mis miembros. Pero garantizo el 100 por ciento, los sospechosos y las pruebas ya están en la oficina», dijo.

