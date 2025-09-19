¡Arrapes! La policía niega que el administrador gejayan haya llamado a una huelga de hambre en detención, esta es la apariencia

Yakarta, Viva – La policía habló sobre el administrador de Instagram. huelga comer Desde el 11 de septiembre de 2025 bajo custodia Polda Metro Jaya.

El jefe de las relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, el general de brigada, Ade Ary Syam Indradi, dijo que eso no era cierto. Esto se confirma en función de la verificación.

«No es cierto que hay un problema o información sobre la huelga de hambre, que no es cierto», dijo Ade Ary, viernes 19 de septiembre de 2025.

Admin Instagram Gejayan llamadas, Syahdan Husein

Para tener en cuenta, la acción de la resistencia desde las rejas detrás de la llamada de Instagram Gejayan, Syahdan Husein. Eligió atacar desde el 11 de septiembre de 2025 bajo la custodia policial de Metro Jaya.

Este paso imprudente se conoce como una forma de protesta contra el arresto de activistas después de la manifestación a fines de agosto. Esto fue revelado por el hermano de Sizahdan, Sizigia Pikhansa, después de visitarlo junto con varios activistas en el Centro de Detención de la Policía de Metro Jaya, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

«Esta es una forma de su protesta por los arrestos de todos los activistas. Dijo que atacaría hasta que todos los prisioneros políticos fueran liberados», dijo Sizigia.

Anteriormente informó, la policía reveló después del examen como sospechoso, Director de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, fue detenido oficialmente.

«Es cierto que se ha llevado a cabo la detención», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi, jueves 4 de septiembre de 2025.

No solo Delpedro, otros cinco sospechosos sospechosos de incitación de acciones anarquistas durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025 también fue detenido. Los cinco son el personal de Lokataru, Mujaffar Salim, entonces Syahdan Husein, que es un administrador de Instagram @Llamadas gejayanas.

Luego está Khariq Anhar Instagram Admin Alliance del estudiante demandante, profesor R (Molotov Courier y Courier), así como Figha, una mujer que incita a través de Tiktok.