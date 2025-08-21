¡Arrapes! La policía de Rano Karno fue alquilada por Ciputat, aparentemente vendiendo miles de drogas duras ilegales

South Tangerang, Viva – Los residentes de Ciputat Timur, South Tangerang, se sorprendieron por RAID policía contra un alquilado que es un almacén Medicina dura ilegal.

Desde ese lugar, la policía arrestó a tres sospechosos. Lo que lo hace berrinche, uno de ellos se llama Rano Karno (33). La redada fue realizada por la policía del sector East Ciputat el lunes 18 de agosto de 2025 en el área de GG. H. Saodah, pueblo de Rengas. La operación fue dirigida directamente por la Unidad de Investigación Criminal IPTU EDI PURWANTO junto con el Panit 1 IPDA Dedi Winra Z. Manurung.

«Según los resultados de la redada, aseguramos tres perpetradores junto con miles de drogas duras de varios tipos vendidos sin permiso», dijo el jefe de policía de East Ciputat, el comisionado de policía Bambang Askar Sodiq, jueves 21 de agosto de 2025.

La circulación de drogas duras de tramadol fue confiscada por la policía metropolitana de Yakarta

Además de Rano Karno, otros dos sospechosos arrestados fueron Sultan Putra Utama (21) y Fisal Yulianto (22). Se sospecha que venden la lista de drogas duras G a través de las redes sociales con sistemas de COD y servicios de expedición.

Desde el lugar, la policía confiscó la evidencia de miles de drogas duras: 2.600 trihexifenidilo, 4.700 tramadol, 5.315 hexímero, hasta 746 artículos de Yarindu. No solo eso, los oficiales también obtuvieron cuatro unidades de teléfonos móviles, impresoras de etiquetas, docenas de cajas de empaque, maletas, mochilas y efectivo Rp2.38 millones de ingresos de las ventas.

Este caso se reveló gracias a los informes de personas que sospechaban de las actividades en la casa alquilada. Después de una investigación, la policía descubrió que los sospechosos estaban preparando medicamentos para ser comercializados.

Ahora, Rano Karno CS está languideciendo en la estación de policía de Ciputat Timur. Fueron acusados ​​en virtud del Artículo 435 junto con el Artículo 138 Párrafo (2) y (3) de la ley número 17 de 2023 sobre la salud con una sentencia máxima de 12 años de prisión.

«Desarrollaremos este caso, incluida la red ilegal de distribución de drogas detrás de los sospechosos», dijo nuevamente.