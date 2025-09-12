¡Arrapes! La Oficina de Corrupción del Fiscal General Cawang -Pluit supuestamente propiedad de Jusuf Hamka, ¿Quién sería arrastrado?

Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General Abrir votos sobre noticias adivinar corrupción En la extensión de la concesión Tol Cawang -Pluit propiedad de PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). El camino de peaje pertenece a Jusuf Hamka.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, enfatizó que este caso todavía estaba en la etapa de investigación. Es decir, no ha habido determinación de sospechosos o pasos de investigación.

«Todavía investigando si no me equivoco, todavía me profundizan. Todavía cerrado, si la investigación aún está cerrada», dijo Anang después de la conferencia de prensa de la Fuerza de Tarea de PKH, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Fiscal General de Kapuspenkum Anang Supriatna

Anang agregó, hasta ahora ha habido varias partes llamadas para ser cuestionadas. Sin embargo, era reacio a especificar quién estaban involucrados.

«Todavía aclara si no me equivoco. Si la aclaración, debe haber alguien a quien se solicite.

Como información, la oficina del Fiscal General está investigando la supuesta corrupción de la extensión de la concesión de carretera de peaje Cawang-Pluit por PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) TBK. Esta investigación está relacionada con la gestión de la carretera de peaje Cawang -Tanjung Priok -timur -Tanjung -los tres puentes Tres/Pluit cuyas concesiones terminaron el 31 de marzo de 2025, pero se les ha dado una extensión en junio de 2020 sin una subasta. La orden de investigación se emitió el 11 de julio de 2025.