¡Arrapes! Este es el contenido de Fitnahan a Azizah Salsha, que será informado por Andre Rosiade

VIVA – El mundo virtual se sorprendió nuevamente por las noticias de la supuesta distribución calumnia que arrastra el nombre Azizah salshaHija política del partido Gerindra, OTROS ROSIADE. El padre de Azizah tomó oficialmente medidas legales al visitar el edificio de investigación penal en el sur de Yakarta para informar la cuenta Tiktok @ibaratbradprittt. Se cree que la cuenta ha difundido serias acusaciones que difaman a Azizah y a su familia.

El contenido destacado proviene de un video de podcast subido por la cuenta. En el video, dos personas parecían discutir, y una de ellas hizo acusaciones de que Azizah Salsha había tenido una relación íntima con su ex lover, Philo Paz Armand.

Las narrativas de video y la información que acompaña incluso mencionan explícitamente: «Esposa Pratama Arhan Ngw con su ex. »

Esta acusación fue provocada por una foto que muestra a Azizah haciendo ejercicio en Padel con alguien sospechoso de su exlover.

«¿Sabes por quién lo siento más? Pratama Arhan. Su esposa está con su ex, ¿no puedes creerlo?» dijo uno de los hombres en el video, citado el sábado 9 de agosto de 2025.

«No, no es posible. Nada, es un engaño que es solo AI», dijo otro.

Sin embargo, esta declaración no es suficiente para reducir el impacto negativo del contenido.

En respuesta a esto, Andre Rosiade junto con el abogado de Azizah decidió tomar canales legales sin abrir espacio para la paz. Este paso se dio a pedido directo de Azizah, quien quería hacer de este caso una lección para que la comunidad fuera más cuidadosa al difundir información que no se verificó.

«Mi hijo Azizah también quiere informar, una cuenta que difunde la calumnia, esto es para que la lección sea. Más tarde el abogado informará», dijo Andre.

Andre afirmó que esta vez no habría compromiso. Anteriormente, Azizah a menudo decidía perdonar a los perpetradores de los esparcidores de la calumnia y revocar informes. Sin embargo, consideró que se habían excedido los límites de la paciencia de su familia.

«La gente es paciente, paciencia. Todos somos personas comunes», dijo.

«Humnados repetidamente, fuimos muy pacientes, pero para aprender, de modo que en el futuro era necesario ser imperdonable y poner en prisión», agregó Andre.

Este caso es una preocupación pública porque involucra el nombre Azizah Salsha, conocida como la esposa del futbolista de Pratama Arhan. La pareja a menudo muestra cercanía en las redes sociales, por lo que las acusaciones en el video se consideran no solo difamando, sino también perturban la armonía de su hogar.

Se espera que los pasos legales tomados por Andre proporcionen un efecto disuasorio y aumenten la conciencia pública de los peligros de la propagación de Hoaks en la era digital.