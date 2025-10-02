¡Arrapes! Encontré el marco del cadáver de un hombre en un jardín de coco en Maluku

MalukuVIVA – Residentes de Pelita Jaya Hamlet, Eti Village, Kecamatan Parte occidental de SeramWest Seram Regency, Maluku, se agitó al encontrar un cadáver masculino en una plantación de coco, el miércoles (10/01/2025) alrededor de las 11:00 CET.

Leer también: Las islas Maluku Tanimbar fueron sacudidas por un terremoto de magnitud 5.2, sin potencial de tsunami



La víctima fue encontrada cuando los residentes fueron al bosque. Las víctimas solo están en un marco. Después de encontrar el cuerpo, los residentes informaron inmediatamente a la estación de policía de West Seram, Maluku.

Después de que la policía llegó a la escena, la policía inmediatamente llevó a cabo la escena del crimen o (TKP) e identificó a la víctima. Además, la policía también encontró otra evidencia en forma de machetes y sacos de coco.

Leer también: Feto envuelto alrededor del cordón umbilical, evacuación de mujeres embarazadas en Seram Maluku a través del mar.





El marco del cadáver humano se encontró en los jardines de coco, Western Spooky, Maluku

«Anteriormente, se informó que los residentes locales perdieron personas desde hace 20 días, actualmente la familia de la víctima también reconoció a la víctima de ropa y pantalones usados ​​por la víctima cuando desapareció», dijo el jefe de policía de West Seram, AKBP Andi Zulkifli, el miércoles (1/10/2025).

Leer también: Java sigue siendo el gobernante, pero la brecha de Internet todavía está abierta



Mientras que la víctima se conoce como La Ode Halim (36), un hombre que tiene una historia de epilepsia y trastornos mentales suaves. «Sospecha temporal, la víctima murió debido a la recurrencia de la enfermedad mientras subía un coco para que la víctima cayera», dijo el jefe de policía.

El jefe de policía Andi Zulkifli continuó, cuando se encontró, la policía no encontró signos de violencia o presuntos delitos. El cuerpo fue entregado a la familia para ser enterrado en TPU Pelita Jaya Hamlet en West Seram el miércoles (1/10/2025) por la tarde. (Usman Mahu/Tvone/Maluku)