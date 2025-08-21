¡Arrapes! El hermano menor subió el video del asunto del esposo de Chikita Meidy, Gisel a Dewi Perssik estaba ocupado comentado

Yakarta, Viva – Drama doméstico Chikita meidy Con Indra Adhitya nuevamente en el centro de atención pública. Esta vez, no del asesor legal o amigo cercano, sino de la familia nuclear de Chikita.

La hermana de Chikita, Zaky Meidy, subió un video a su cuenta personal de Instagram, @zakymeidy_. En la grabación corta, Indra fue vista en un club nocturno. Parecía familiarizado con una mujer, incluso vio abrazando y besando su mejilla. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Es muy divertido bailar jefe. Fuerte, Sis Chika.

El video de repente provocó un furor porque Indra había desafiado previamente a Chikita Meidy a probar la acusación amorío.

«Por favor demuestre que realmente existe (infidelidad). Por ejemplo, demostré una salida con otras mujeres», dijo en una sesión de entrevista.

Indra también trató de reducir el problema enfatizando que su interacción con el sexo opuesto fue solo una conversación ordinaria.

«Chatea con viejos amigos en Facebook, ¿por qué se considera hacer trampa? ¿Hay algún chat que sea ‘Dear-Watch’? ¡Intenta demostrarlo!» dijo.

Sin embargo, el público ahora ve diferentes hechos después de la carga de Zaky Viral. Con la evidencia visual que muestra los sentidos que se besan con otras mujeres, las afirmaciones de definirse a sí mismas son cada vez más difíciles de mantener.

Junto con el video viral, la ola de simpatía y apoyo a Chikita Meidy inundó las redes sociales. Varias celebridades en el país también transmitieron el mensaje del amplificador.

«Abraza lejos @chikitameidy», escribió Gisella Anastasia.

«¡Sé fuerte! Allah (Yang) cuida», dijo Melanie Putria.

«Sigue adelante Chikita. Mantente fuerte, querida», Tukas Reisa Brotasasmoro.

Incluso Dewi Perssik también expresó su apoyo. Él escribió: «Cariño, fuerte y firme. Dios te ama. Seguramente reemplazado por Better. Amén. Te mereces ser feliz», dijo.

Sin detenerse allí, la última noticia dijo que Chikita estaba explorando la posibilidad de un flujo de fondos de Indra a la tercera mujer. Este tema supuestamente ayudó a que Indra descuida a pagar las cuotas hipotecarias de la casa, hasta que se atrasa alcanzando Rp43 millones. Con una nueva evidencia que se destaca al público, el caso de divorcio de Chikita Meidy e Indra Adhitya cada vez más complejo.