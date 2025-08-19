¡Arrapes! El automóvil oficial se estrelló contra los residentes hasta la muerte, los funcionarios de Bengkulu fueron examinados

Becale, Viva – La Unidad de Tráfico de la Policía de Bengkulu (Satlantas) examinó al jefe de la Ciudad de Bengkulu y la Agencia Marítima (DKP), Tarzan Naidi, relacionado con el caso Golpear y correr Lo que mató a un peatón llamado Adi Afrianto, residente de la aldea de Pagar Dewa, la ciudad de Bengkulu.

Leer también: El legislador solicita el uso del automóvil oficial de la Policía Nacional para ser evaluado por un golpe -y -Run en North Sumatra



La policía de Kasat Lantas Bengkulu, AKP Aan Setiawan, reveló que el accidente ocurrió el lunes (8/18/2025) alrededor del 06.09 WIB.

«El lunes (8/18) alrededor de las 06.09 hora del oeste de Indonesia, que ha habido un laka y un alboroto que causó que la víctima muriera», dijo Aan en Bengkulu, citado desde Antara el martes (19/08/2025).

Leer también: El final del caso de HIT -y -Run del funcionario oficial del automóvil de tapel conducido por el niño de la policía



Según la información policial, el vehículo utilizado en el incidente fue un automóvil oficial del gobierno de la ciudad de Bengkulu, un tipo de inova azul con una placa roja.

El accidente comenzó cuando el automóvil conducía desde la dirección de la playa de Pasir Putih hacia Panjang Pantai, precisamente alrededor del centro deportivo de la ciudad de Bengkulu. Cuando llegó a la parte trasera de Bencoolen Mall, el conductor que condujo el vehículo a alta velocidad intentó superar el vehículo frente a él.

Leer también: La policía regional de Sumatra del Norte dijo que las mujeres en el automóvil oficial de la policía de Tapticsel involucrados en un golpe -y -inio eran la maestra de los niños de la policía





La policía de Bengkulu asegura el auto oficial de un estuche de golpe y revuelto matando a la víctima

«Cuando crucificará el vehículo frente a él, pero debido a que la condición del vehículo está llena, directamente a la izquierda y no controlada para que la víctima sea golpeada, los perpetradores golpearon inmediatamente el volante para que se estrelló contra un poste», dijo Aan.

Después de chocar contra la víctima, se sabe que el conductor escapa. Según la información inicial, el escape se realizó para evitar berrinches de masa en la escena.

«Según la declaración, los perpetradores huyeron porque evitaron la masa de las masas y el caso se reveló después de que su partido recibió información de la comunidad y los resultados de CCTV en la escena», explicó Aan.

Anteriormente, la policía de Kanit Gakkum Satlantas Bengkulu, IPDA Yanto, también explicó información preliminar del público relacionado con este accidente.

«Antes de que ocurriera el accidente, el automóvil con un número policial desconocido provenía de la dirección de la arena blanca hacia el centro deportivo. Después de chocar contra los peatones, el automóvil cuya identidad era desconocida escapó inmediatamente, lo que actualmente todavía está siendo cazado», dijo Yanto. (ENTRE)