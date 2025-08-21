¡Arrapes! Bri Branch Head asesinada después de la reunión, hay acusaciones secuestradas y asesinadas

Yakarta, Viva – Cabeza de rama Bri Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta supuestamente fue asesinado.

Su cuerpo fue encontrado en el área de Bekasi. Los representantes de las familias de las víctimas que no querían ser nombradas dijeron, antes de ser encontrado sin vida, la víctima fue presuntamente secuestrada primero.

Se conocía por las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con la fiesta Lotte al por mayor Offline en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

«Los resultados del examen de CCTV, el automóvil del perpetrador llegó poco después de que el automóvil de Pak Ilham entró y parecía al acecho, después de que el automóvil negro junto al automóvil de Pak Ilham salió del auto del perpetrador blanco parecía acercarse al automóvil del Sr. Ilham y esperaba», dijo el representante familiar citó el jueves 21 de agosto, 2025.

Mientras tanto, relacionado con esto, la policía no ha dicho mucho. Este caso fue reportado a la Policía del Metro East Yakarta. Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Yakarta Yakarta, el comisionado adjunto de la policía Dicky confirmó el informe. Aun así, afirmó que no podía hablar más.

«El LP es cierto que hemos recibido, temprano esta mañana», dijo Dicky.