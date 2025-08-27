¡Arrapes! Bos Fake Money Factory en Uin Makassar afirmó ser exprimido por el fiscal RP. 5 mil millones para demandas gratuitas

Gowa, vivo – Acusado Sindicato de producción y circulación dinero falsificado En Uin Alaudin Makassar, Annar Salahuddin Sampetoding, hizo una declaración sorprendente en su sesión personal de Pledoi.

Frente al panel de jueces, Annar afirmó haber conocido sus demandas 8 años antes de que se celebrara el juicio. Explicó que desde julio de 2025 había experimentado extorsión y criminalización que supuestamente se originó en el fiscal.

Annar dijo que el fiscal público a través de un enlace llamado Muh Ilham Syam, llegó a él al centro de detención de Makassar. Durante la reunión, se le pidió RP. 5 mil millones con una promesa de libre demanda de derecho.



Jefe sospechoso de dinero falsificado Annar Salahuddin Sampetoding

Annar leyó el memorándum de defensa después de la audiencia en la sala Kartika del Tribunal de Distrito de Sungguminasa, JL Usman Salengke, distrito de Somba Opu, Gowa Regency, South Sulawesi, miércoles 27 de agosto de 2025.

«Enviaron un enlace llamado Muh Ilham Syam para reunirse conmigo en el Centro de Detención, para pedir Rp. 5 mil millones en aras de la libre demanda», dijo Annar ante el panel de jueces.

Annar continuó, el motivo de la solicitud se debió a la prueba del Certificado del Banco de Indonesia (SBI) y el Certificado del Estado (SBN) de 700 billones en la oficina del fiscal.

«Si tengo (SBN) Rp. 700 billones, no soy candidato para el gobernador, pero avanzé al presidente, Su Majestad. Todo esto es ingeniería», dijo.

Según Annar, debido a que estaba ocupado con la boda de su hija en agosto de 2025, la solicitud finalmente fue enfrentada directamente por su esposa. Mencionó que había cuatro personas de enlace que vinieron a conocer a su esposa.

Durante la reunión, su esposa dijo que no pudo satisfacer la demanda de RP. 5 mil millones. Pero se dice que el enlace reduce la cifra a Rp 1 mil millones con las consecuencias de las demandas de solo 1 año de prisión. Si no se acuerda, la amenaza de demandas se incrementará a 8 años de prisión por 1 año de subsidiaria.

«La solicitud, la amenaza y el terror ocurrieron durante todo el martes 26 de agosto de 2025. Mi esposa se enfrentó directamente al enlace y presenciada por otras tres personas. Llamaron a Rentut (Plan de demandas) provenientes del Fiscal General», dijo Annar.

Agregó que el fiscal también proporcionó amenazas adicionales relacionadas con el contenido de su pleido. Si en el memorando de defensa de Annar aludía a la supuesta criminalización y la libre demanda de derecho, se dijo que el fiscal presentaba una réplica y basura. Pero si no se enumera, entonces la réplica no se realizará.

Annar también solicitó justicia al presidente Prabowo, Fiscal Agung, el jefe de la policía nacional, y Jusuf Kalla como una figura de modelo a seguir en South Sulawesi.

«¿Qué pasa con la gente común? Yo solo como un líder comunitario puede ser criminalizado, detenido de tal manera, todo el acceso está cerrado desde diciembre de 2024 hasta agosto de 2025, y detenido deliberadamente en el centro de detención de Makassar sin claridad, deliberadamente mi proceso legal se realizó y se desaceleró», dijo.

Mientras tanto, la fiscal pública (fiscal) Aria Perkasa negó que hubiera una solicitud de dinero contra el acusado de RP5 mil millones por demandas libres.

«No era cierto que Annar dijo», dijo.

Aria dijo que no había fiscal o un fiscal llamado Muh Ilham Syam. También enfatizó que no había soborno en estas demandas.

«Nunca hemos tenido la intención o transmitir (pedir) Rp. 5 mil millones», dijo.

Con respecto a SBN, según Aria, la evidencia no estaba relacionada con el dinero falsificado.

«No hay documentos originales. Lo que se muestra en la fotocopia de prueba anterior de SBN», dijo.

Solo para tener en cuenta, el fiscal exigió que el acusado Annar Salahuddin Sampetoding tenía 8 años de prisión y una multa de RP. 100 millones.

«El acusado Annar Salahuddin Sampetoding fue acusado de encarcelamiento durante 8 años», dijo Aria.

Agregó que el período de detención se redujo por el período de arresto y detención que Annar había emprendido.

«Una multa de RP

El fiscal considera que las acciones de Annar se han demostrado que violan el artículo 37 Párrafo 1 de la ley número 7 de 2011 sobre el Artículo 55 de Juncto 55 Párrafo 1 del Código Penal como la acusación del Fiscal Público de Primair.

En esta sesión, el acusado Annar estuvo acompañado por dos asesores legales, a saber, Sultani y Andi Jamaruddin u Om Bethel. El juicio se retrasó tres veces después de que el acusado razonó que estaba enfermo y que no podía asistir.

El primer juicio de las demandas programadas para el 6 de agosto de 2025 se pospuso porque el fiscal no estaba listo para leer las demandas.

El segundo juicio del 13 de agosto de 2025 se pospuso porque Annar afirmó estar enfermo a pesar de que no había un certificado médico oficial del centro de detención. El tercer juicio del 20 de agosto de 2025 también se pospuso por la misma razón.

El panel de jueces Dyan también programó una sesión de seguimiento el miércoles 3 de septiembre.

Idris Tajannang/Tvone Gowa Report