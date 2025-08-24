¡Arrapes! Abidzar al Ghifari con mujeres

Yakarta, Viva – Actor Abidzar Al Ghifari nuevamente robó la atención del público a través de su estilo único. El hijo de Umi Pipik y el difunto Ustaz Jefri al Buchori estuvo presente en una fiesta de cumpleaños Davina Karamoy Con una apariencia inusual.

Si otros invitados eligen ropa casual o vestidos de fiesta, Abidzar en realidad aparece con ropa deportiva caído Mujer negra con acento rojo. La apariencia excéntrica fue inmediatamente en el centro de atención cuando la atmósfera de video se extendió en las redes sociales. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Uno que replena el momento es la cuenta de Tiktok Apaanajadeh2012. En el video, parece que algunos invitados a los invitados grabaron a Abidzar que estaba en un estilo atrevido mientras sacudía la falda que llevaba puesto.

«Anjir es una chica muy sexy», dijo la grabadora en el video, citada el lunes 25 de agosto de 2025.

Sin detenerse allí, Abidzar se posó y drenó con confianza hacia la cámara, como si disfrutara del centro de atención de los invitados que capturaron su estilo.

Los internautas se centraron en los pies

La carga se extendió rápidamente y cosechó miles de comentarios de los ciudadanos. Curiosamente, muchos son realmente erróneos centrándose en las piernas de Abidzar que se consideran suaves como las mujeres.

«Muy objetivos corporales», escribieron los internautas.

«Es bueno para sus pies en lugar de mis pies», agregó otro.

«Uh, las piernas son muy chicas», comentaron los ciudadanos.

Aunque muchos se entretienen y elogian su coraje para parecer diferente, algunos dan comentarios críticos. Algunos ciudadanos le recordaron a Abidzar que no continúen pareciendo excéntricos.

«En violación de la naturaleza de hombres como este», dijo los internautas.

«Cuidado, no te sientas cómodo Abidzar», dijo otro.

«Es suficiente no volver a ser», agregó el ciudadano.

Fuerza excéntrica que es objeto de conversación

Esta no es la primera vez que Abidzar ha demostrado el lado excéntrico de estilo. Pero esta vez, la acción en la fiesta de cumpleaños de Davina Karamoy se convirtió en una cálida conversación, porque se consideraba desafío para superar los límites del estilo masculino en general.

Además de los pros y los contras, la apariencia de Abidzar demuestra que no dudó en explorar estilos fuera del hábito, a pesar de tener que enfrentar comentarios de inundación de los internautas.