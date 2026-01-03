Arqueólogos descubren piedras y monedas raras en el antiguo montículo Bhir de Taxila







Arqueólogos paquistaníes encontraron raras piedras decorativas y monedas mientras excavaban un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO cerca de la histórica ciudad de Taxila, lo que proporciona una vista poco común del asentamiento urbano más antiguo de la extensa civilización antigua. Los descubrimientos se realizaron en el antiguo Bhir Mound, donde los expertos desenterraron piedras decorativas que datan del siglo VI a.C. y monedas del siglo II d.C.. Dawn informó que los funcionarios elogiaron el descubrimiento como el más significativo en el sitio en una década.

