Arne Slot se une al AC Milan, hubo algo extraño en la final de la Champions League entre PSG y Arsenal

VIVA – A lo largo del domingo 31 de mayo de 2026 se presentaron en el canal Bola VIVA una serie de noticias interesantes. Algunas de ellas recibieron atención de fieles lectores. Una de ellas es una serie de rarezas que ocurrieron en la final de la Liga de Campeones entre Paris Saint Germain y Arsenal en el Puskas Arena, Budapest, Hungría, el sábado por la noche WIB, 30 de mayo de 2026.

Luis Enrique hace fracasar las esperanzas del Liverpool, su celebración está en el punto de mira

El PSG logró salir campeón tras vencer al Arsenal en los penaltis. Sin embargo, el resultado del partido no pudo separarse de varios momentos que se convirtieron en el foco del público y provocaron fuertes reacciones en ambos bandos. ¿Cómo es en su totalidad?

Entonces, lo que no es menos interesante es el rumor de que Arne Slot se incorporará al AC Milan tras ser despedido por el Liverpool. Según los informes, el técnico holandés está ahora en el radar de uno de los grandes clubes italianos.

Despedido del Liverpool, Arne Slot puede conseguir inmediatamente un nuevo club gigante europeo

El periodista belga Sacha Tavolieri informó que el AC Milan nombró a Slot como uno de los principales candidatos para ocupar el puesto de entrenador en jefe. Aquí lo presentamos completo en el Round Up:

5. ¡Caliente! La estrella del PSG rocía al Arsenal tras ganar la Champions

¡Caliente! La estrella del PSG rocía al Arsenal tras ganar la Champions

París Saint Germain (PSG) defendió con éxito su título de la Liga de Campeones después de vencer al Arsenal en los penaltis en una final feroz, el sábado por la noche, hora local. Sin embargo, esta victoria no sólo trajo una fiesta para Les Parisiens, sino también una aguda sátira para los Gunners.

El joven centrocampista del PSG, João Neves, hizo comentarios que se cree que enfadarán a los aficionados del Arsenal. El jugador portugués cree que sólo el PSG quiere jugar al fútbol en este partido de máxima categoría.

4. Despedido por el Liverpool, Arne Slot puede conseguir inmediatamente un nuevo club gigante europeo



Carrera Ranura Arne Parece que no estará mucho tiempo en paro tras ser despedido por el Liverpool. Según los informes, el técnico holandés está ahora en el radar de uno de los grandes clubes italianos, el AC Milan.

La decisión del Liverpool de poner fin a la colaboración con Slot fue una de las mayores sorpresas del fútbol europeo esta temporada. De hecho, el hombre de 47 años solo dirigió a los Rojos durante dos temporadas y ganó el título de la Premier League.

3. Los comentarios del jefe del PSG sobre la marcha de Luis Enrique al Liverpool tras ganar la Champions