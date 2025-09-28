VIVA – Liverpool debe tragar la primera derrota en Liga Premier 2025/26 después de ser humillado Palacio de cristal 1-2 en Selhurst Park, domingo temprano en la mañana Wib, 28 de septiembre de 2025.

Curiosamente, gerente Ranura de arne Insinuó roto a uno de sus jugadores que se consideró que cometió un error fatal antes del gol ganador del anfitrión.

Palace ganó rápidamente a través del gol de Ismaila Sarr en el noveno minuto. La nota también se convirtió en el quinto gol de Sarr contra el Liverpool en sus ocho reuniones.

Aunque los Rojos bajaron estrellas como Florian Wirtz, Alexander Soble Mohamed está malPalace todavía puede dominar el juego casi durante todo el partido.

Liverpool había respirado alivio en el minuto 87 cuando Federico Chiesa, quien entró como sustituto, logró igualar. Sin embargo, el sueño de los Rojos para llevar a casa un punto fue destruido en el tiempo de lesión. Marc Guehi entregó con éxito el balón a Eddie Netiah, quien sin Mercy conquistó Alisson. Marcar 2-1 cerró el partido e hizo que el palacio se elevara al segundo lugar en la clasificación.

Después del partido, la ranura no cerró su decepción. Incluso culpó a la decisión de uno de los jugadores que se consideró descuidados y en realidad abrió una brecha para que Palace marque un gol decisivo.

«Un jugador que decidimos salir porque queríamos hacer un contraataque. No sirvió de nada porque el tiempo estaba pasado, solo debería centrarse en sobrevivir», dijo Slot en una conferencia de prensa.

Afirmó: «No nosotros, pero un jugador es demasiado ofensivo en ese momento. Y finalmente, anotaron goles ganadores y perdimos».

La ranura no menciona el nombre directamente. Sin embargo, el público destacó a Mohamed Salah, que se vio no defenderse cuando se crearon los objetivos de Netah. Por otro lado, también se dijo que Jeremie Frimpong había dejado su posición para que Netiah escapara.

Luego, la ranura admitió que Palace funcionó mejor y merece tres puntos. «Podrían haber sido dos o tres goles por delante en la primera ronda. Entonces, hay muchas cosas que no me gustan de nuestro juego hoy, no solo una cuestión de set-piezas», dijo.

Esta derrota es claramente una alarma para el Liverpool. Porque, un gran viaje les espera en la Liga de Campeones. A mediados de la semana, los Rojos viajarán a la sede de Galatasaray en Estambul.