VIVA – Gerente Liverpool, Ranura de arneasegurarse de que su club haya llegado a un acuerdo con Parma para reclutar jóvenes defensores Giovanni Li. Sin embargo, era reacio a dar un comentario largo sobre la posibilidad de traer Marc Guehi del Palacio Crystal.

Leoni, que tenía solo 18 años, había llegado a Merseyside para someterse a una prueba médica. El jugador italiano recibió permiso de Parma para completar el proceso de transferencia por valor de alrededor de 35 millones de dólares estadounidenses. Se espera que su presencia aumente la fuerza de la línea de fondo de los Rojos antes del inicio de la nueva temporada de la Liga Inglesa.

La ranura enfatizó que el proceso de transferencia de Leoni estaba casi completo. «Ambos clubes han llegado a un acuerdo, pero no ha firmado un contrato. Después de firmar oficialmente, solo puedo proporcionar más detalles», dijo.

Mientras tanto, relacionado con Marc Guehi, la ranura eligió hablar económico. «La otra pregunta, la respuesta es la misma de siempre», dijo simplemente.

Insistió en poco ético para discutir a los jugadores que todavía estaban obligados por contratos con otros clubes. «No era nuestro jugador, y resultó ser el capitán del equipo que nos derrotó el fin de semana pasado. Si quieres hablar de él, debes pedir directamente a Crystal Palace y su entrenador, Oliver Glasner», explicó Slot.

Se predice que Leoni se unirá inmediatamente al equipo principal del Liverpool. Sin embargo, es poco probable que apareciera en el partido inaugural contra Bournemouth, considerando que el tiempo era demasiado corto después de la prueba médica.