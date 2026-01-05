Arne Slot dijo después de que el Liverpool fuera detenido por el Fulham

VIVA – Entrenador Liverpool, Ranura Arneenfatizó que no cambiaría su filosofía de juego de ataque a pesar de que los Rojos no pudieron volver a ganar después de empatar. Fulham 2-2 Cabaña Craven.

Estos resultados ampliaron el récord de imbatibilidad del Liverpool a nueve partidos en todas las competiciones. Sin embargo, dos empates consecutivos a principios de 2026 pusieron de relieve el poder de ataque del equipo, sobre todo porque el Liverpool sólo ha marcado 32 goles en 19 partidos. primera división esta temporada.

Fulham se adelantó en la primera mitad gracias a Harry Wilson. El Liverpool sólo se recuperó después del descanso gracias a la portería de Florian Wirtz, antes de que Cody Gakpo anotara un gol en el tiempo de descuento que puso a los Rojos por delante. Desafortunadamente, la victoria a la vista se hizo añicos después de que Harrison Reed anotara un gol espectacular en los últimos segundos del partido.

Aun así, Slot negó la idea de que el Liverpool hubiera perdido agudeza en el frente. El técnico holandés consideró que su equipo estaba más equilibrado en comparación con el periodo anterior.

«¿Creamos más oportunidades y concedimos más goles? No estoy seguro», dijo Slot.

«Por supuesto quiero crear más oportunidades, pero tampoco quiero que el equipo sea débil defensivamente».

Slot destacó que no ha cambiado como entrenador. Todavía quiere que el Liverpool juegue de forma agresiva, pero con un enfoque realista.

«Quiero jugar con ocho delanteros si es posible. Pero si no defienden bien, será difícil ganar el partido», subrayó.

Según Slot, enfrentarse al Fulham, que jugaba con una formación defensiva 5-4-1 en casa del rival, significaba que el espacio era muy limitado. Sin embargo, consideró que el Liverpool todavía tenía momentos suficientes para asegurar la victoria.

«No creamos muchas oportunidades, es cierto. Pero tuvimos algunas buenas oportunidades. Hubo una oportunidad de Curtis Jones, un disparo de Gakpo bloqueado y una situación de uno contra uno», explicó.

Slot también cree que la dinámica de los partidos de la Premier League tiende a ser más abierta en la segunda mitad, y el Liverpool no es una excepción a este patrón.

«En general, creo que creamos suficientes oportunidades para ganar y las limitamos a una o dos oportunidades. Pero el fútbol al final se reduce al marcador y el resultado sigue siendo 2-2», dijo Slot.